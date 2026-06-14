"Von daher haben wir unsere Mission erfüllt"

– Foto: Doberaner FC

Die Saison in der Landesliga West ist beendet, und der Doberaner FC kürt sich zum Meister. Mit fünf Punkten Vorsprung auf den härtesten Verfolger sichert sich das Team den Aufstieg in die Verbandsliga. Trainer Max Prust blickt auf ausgiebige Feierlichkeiten, den unbändigen Willen seiner Mannschaft und tiefgreifende personelle Weichenstellungen für die kommende Spielzeit zurück.

Die Erleichterung und Freude im Lager des frisch gebackenen Meisters nach dem Saisonende sind riesig. Die Mannschaft ließ den Emotionen freien Lauf und feierte den Erfolg gebührend im Kreis des Vereins. „Wir haben natürlich nach dem Gewinn ausgiebig gefeiert, wie es sich gehört nach dem Gewinn der Meisterschaft“, berichtet Trainer Max Prust gegenüber FuPa über die glücklichen Stunden nach dem Erreichen des großen Ziels.

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich der Doberaner FC den Spitzenplatz erarbeitet hat. Nach 26 absolvierten Partien steht die Mannschaft mit 58 Punkten ganz oben im Klassement. Die Bilanz verzeichnet 18 Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen, während das hervorragende Torverhältnis von 91:30 die offensive und defensive Qualität des neuen Meisters eindrucksvoll dokumentiert.

Der geschlagene Verfolger zieht im Titelrennen den Kürzeren

Der härteste Konkurrent im Kampf um den begehrten Aufstiegsplatz lieferte dem Tabellenführer zwar ein langes Rennen, hatte am Ende jedoch das Nachsehen. Der FC Anker Wismar II beendet die Spielzeit nach 26 absolvierten Spielen mit 53 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Ausbeute des Verfolgers weist 16 Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 81:56 Toren auf, womit der Rückstand auf den Meister im finalen Klassement fünf Zähler beträgt.

Eine von Beginn an kompromisslos geplante Mission

Dass am Ende der Saison der ganz große Wurf gefeiert werden kann, war für den Trainer von der ersten Minute an fest eingeplant. Die Mannschaft ging mit enormem Selbstbewusstsein in die Pflichtspiele, um den eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden. „Unser Ziel war der Titel von Anfang an, von daher haben wir unsere Mission erfüllt“, erklärt Max Prust den unbedingten Erfolgswillen.

Zusammenhalt und die nötige Überzeugung auf dem Platz

Der entscheidende Ausschlag für den Triumph lag in der charakterlichen Stärke des Kaders und der unermüdlichen Arbeit auf dem Trainingsplatz. Die Spieler bewiesen in den entscheidenden Phasen die notwendige Reife und den Siegeswillen. „Unser Zusammenhalt und Charakter, unsere Qualität und Wille. Du wirst nur Erster, wenn du die beste Mannschaft bist und hart arbeitest mit der nötigen Überzeugung“, analysiert der Trainer das sportliche Erfolgsrezept.

Der unbändige Teamspirit als wichtigstes Fundament

Neben den rein taktischen Elementen zeichnete sich das Meisterteam vor allem durch ein außergewöhnliches Wir-Gefühl und eine tiefe Identifikation mit den Vereinsfarben aus. Diese Faktoren setzten in engen Begegnungen zusätzliche Kräfte frei. Gefragt nach den Stärken, findet Max Prust deutliche Worte für sein Aufgebot: „Unser Teamspirit und die Verbundenheit zum Verein, das sind unsere größten und wichtigsten Faktoren.“

Direkter Übergang in den Sommerurlaub

Trotz der großen Aufstiegseuphorie und des erreichten Meilensteins wird es für die Meistermannschaft in diesem Sommer keine organisierte gemeinsame Urlaubsreise in den Süden geben. Das Team konzentriert sich nach den anstrengenden Wochen stattdessen auf die individuelle Erholung. „Eine Abschlussfahrt ist nicht geplant, wir gehen jetzt in den Sommerurlaub“, stellt der Trainer fest.

Der selbstverständliche Schritt

Am Aufstieg in die Verbandsliga gibt es keinerlei Zweifel, da die Spieler über Monate hinweg zielgerichtet für diesen Moment gekämpft haben. Für die Fußballer ist die Beförderung die logische Konsequenz der erbrachten Leistungen. Auf die Frage nach der Zukunft antwortet Max Prust unmissverständlich: „Wir werden natürlich in die Verbandsliga aufsteigen.“

Schmerzhafte Karriereenden und die ersten externen Neuzugänge

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung laufen die personellen Weichenstellungen auf Hochtouren, wobei der Verein wichtige Stützen verliert, sich im Gegenzug aber punktuell verstärken kann. „Abgänge sind Marvin Wiencke (Karriereende), Matthias Zettl (Karriereende), Christopher Reinisch (Ü35). Zugänge sind Lukas Prange vom Malchower SV und Nico Pleger vom FSV Dummerstorf, Stand jetzt“, gewährt der Trainer einen Einblick in den aktuellen Stand der Personalplanungen.

Der Klassenerhalt als oberste Prämisse für die Zukunft

Für die neue Saison 2026/2027 in der neuen Umgebung bleibt der Trainer bodenständig und richtet den Blick auf den schnellen Verbleib in der Liga, um sich dauerhaft auf dem veränderten Niveau zu etablieren. Max Prust gibt die klare Marschroute vor: „Für uns wird es nur darum gehen, dass wir die Klasse halten.“