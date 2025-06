Von Bundesligist Gladbach: Jan Olschowsky wieder zu Alemannia Aachen

Gute Nachrichten für Alemannia Aachen, denn die "Verlängerung" von Jan Olschowsky ist durch! Der Torhüter wird weiter von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen und startet am 1. Juli in die Vorbereitung der Tivoli-Kicker zur 3. Liga.

Der in Neuss geborene Keeper ist ein echtes Eigengewächs der Borussia. Seit seinem Wechsel vom SV Glehn 2009 durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften der Fohlen und sammelte umfangreiche Erfahrung in den Junioren-Bundesligen, wo er in 56 Spielen für die U17 und U19 zwischen den Pfosten stand. Sein Debüt in der Regionalliga West gab Olschowsky bereits 2018 im Alter von 16 Jahren – damals der jüngste Torhüter der Liga. Aufgrund seiner konstant starken Leistungen erhielt er im Sommer 2020 einen Profivertrag und gehörte seither zum Kader der Bundesligamannschaft. Insgesamt vier Einsätze im Oberhaus sowie 86 Regionalliga-Partien unterstreichen die Entwicklung des 1,84 Meter großen Schlussmanns.

Aachen lieh den 23-Jährigen bereits in der vergangenen Rückrunde von Gladbach aus, Olschowsky kam in 17 Partien zum Einsatz. „Ich bin froh, wieder hier zu sein und jetzt im Trainingslager zur Mannschaft zu stoßen. Es ist gut, bereits früh in der Vorbereitung dabei zu sein. Alemannia hat sich in diesem Sommer sehr um mich bemüht, vor allem Erdal Celik, aber auch der neue Cheftrainer und der Torwarttrainer. Ich freue mich einfach auf die Fans, das Stadion und das gesamte Umfeld und bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine starke Saison spielen können“, teilt Olschowsky mit.