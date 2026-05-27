Von Brandt bis Fieseler: Die Elf des Jahres der Gruppenliga Kassel Die Spielerinnen der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Lara Brandt von KSV Hessen Kassel III. Die Schlussfrau wurde dreimal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. Für KSV Hessen III kam sie in der Frauen-Gruppenliga Kassel auf fünf Einsätze. Die Dreierkette bilden Svenja Dürrbaum von KSV Hessen III, Victoria Pfaff von TuS Viktoria Großenenglis II und Antonia Hartung, ebenfalls aus Großenenglis. Dürrbaum wurde siebenmal nominiert, Pfaff kam auf sechs Nominierungen und steuerte zwei Tore sowie einen Assist bei. Hartung wurde dreimal berücksichtigt und traf einmal.

Im Mittelfeld steht Amalia Kreb von KSV Hessen III, die siebenmal in der Elf der Woche vertreten war und mit drei Toren sowie einem Assist auch offensiv Akzente setzte. Neben ihr stehen Lorena Grbavac, ebenfalls von KSV Hessen III, die fünfmal nominiert wurde, Marielle Neurath vom TSV Metze mit sechs Treffern sowie Charlotte Vangeffelen, ebenfalls vom TSV Metze, die vier Tore erzielte. Neurath und Vangeffelen kamen jeweils auf fünf Nominierungen. Im Angriff führt Henriette Fieseler vom TSV Flechtdorf die Auswahl an. Die Torjägerin wurde neunmal in die Elf der Woche gewählt und sammelte in 15 Spielen elf Tore sowie eine Vorlage. Daneben steht Darline Bambey vom TSV Mardorf, die mit 21 Toren und acht Assists die stärksten Scorerwerte dieser Elf vorweist und siebenmal nominiert wurde. Komplettiert wird der Sturm von Maren Wickert von Großenenglis II, die viermal berücksichtigt wurde und drei Tore sowie einen Assist beisteuerte.