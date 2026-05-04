Von Bezirksliga bis C-Klasse: Alle feststehenden Meister in Oberbayern Forstinning, Nordler, und Co. von Michel Guddat · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser

Der SV Nord Lerchenau, der SV Günding und der VfB Forstinning stehen bereits als Meister und Aufsteiger fest, – Foto: Hack/Haelke/Marasescu/FuPa

Knallende Korken, Party, Bierdusche: Die ersten Entscheidungen auf den Fußballplätzen in Oberbayern sind gefallen. Wir geben einen Überblick über alle bereits feststehenden Meister.

Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Auch in diesem Jahr sucht Fussball Vorort/FuPa Oberbayern alle Meister Oberbayerns. Schickt uns eure besten Bilder und Videos, wir zaubern eine Meistergalerie! E-Mail: info@fussball-vorort.de Betreff: Meister 2026

WhatsApp: 0170/7126650

Instagram: fussballvorort

Facebook: fussballvorort Bezirksliga Nord: SV Nord München-Lerchenau Die Kicker des SV Nord München-Lerchenau haben Geschichte geschrieben! Nach fünf Jahren Bezirksliga steigen die Nordler in die Landesliga auf. Am 28. Spieltag hatte das Team von Peter Zeussel und Karl-Heinz Lappe die Möglichkeit den Aufstieg und die Meisterschaft eintüten – und daran ließ der SVN von Beginn an keine Zweifel. Am Ende stand ein 9:0 auf der Anzeigetafel, Dreierpacker Dominik Besel schraubte seine Torausbeute auf 27 Buden. Nun gilt es die Weichen für die Landesliga zu legen. Mit Nico Karger gelang den Nordlern dabei bereits ein echter Königstranfer.

Bezirksliga Ost: VfB Forstinning Meister, Pokalsieger, ungeschlagen in der Liga: Der VfB Forstinning schwebt aktuell auf Wolke sieben und durfte vergangene Woche den vorzeitigen Aufstieg in die Landesliga feiern. Da Verfolger FC Aschheim überraschend patzte, konnten die Jungs von Gerry Lösch auf der Couch die Korken knallen lassen. 21 Siege, sieben Unentschieden und bislang keine einzige Niederlage – in beeindruckender Art und Weise kehrt der VfB in die Landesliga zurück.

Kreisklasse 1 München: SV Günding 14 Punkte Vorsprung auf Platz zwei, das ist eine Ansage. Mit 4:0 schickte der SV Günding den TSV Bergkirchen nach Hause und feierte im Anschluss den Aufstieg in die Kreisliga.

Kreisklasse 6 München: TSV Poing Auch für den TSV Poing sind die letzten drei Spiele ein Schaulaufen für die Kreisliga. Dank des knappen 2:1-Erfolgs bei Tabellenschlusslicht ASV Glonn thront das Team von Florian Muck uneinholbar auf dem ersten Platz. „Ist mir sch...egal! Wir haben zwei Tore geschossen, Glonn eins, und jetzt haben wir es endlich geschafft und sind Meister!“, sagte Spielertrainer Stefan de Prato nach dem Spiel.

Kreisklasse 2 Inn/Salzach: TSV 1860 Rosenheim II 90 Tore geschossen, lediglich zehn Tore kassiert, nur einmal verloren – der Aufstieg des TSV 1860 Rosenheim II war nur eine Frage der Zeit. Mit dem 5:0-Heimerfolg gegen Pittenhart darf die U23 des Landesliga-Spitzenreiters frühzeitig für die Kreisliga planen. Und wer weiß, vielleicht wird es ja ein Doppelaufstieg in Rosenheim...

Kreisklasse 3 Inn/Salzach: SV Unterneukirchen Ungeschlagen Meister, das klingt auch beim SV Unterneukirchen äußerst reizvoll. Satte 18 Punkte Vorsprung haben die Jungs um Torjäger Moritz Emmerl, bei einem Spiel weniger. Das Team befindt sich auf bestem Wege seine Meistersaison ohne eine einzige Niederlage zu krönen.

A-Klasse 5 Zugspitze: SG Schäftlarn/Baierbrunn Enge Kisten im Aufstiegsrennen der A-Klassen so weit das Auge reicht. Doch ein Team sticht hervor: Die SG Schäftlarn/Baierbrunn machte am Wochenende alles klar. Mit einem 4:2-Auswärtserfolg beim SV Münsing II sicherte sich das Team von Wolfgang Krebs den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg.

B-Klasse 1 Inn/Salzach: SV Vagen 5:1-Sieg beim SV Ostermünchen II und die Feierlichkeiten konnten beginnen! Der SV Vagen setzte sich in der B-Klasse 1 Inn/Salzach durch und sicherte sich bei nur einer Niederlage den verdienten Aufstieg. Besonders zu erwähnen: Lediglich achtmal musste der SVV den Ball aus dem eigenen Tor holen. Das nennt man wohl "Defense wins Championships!"

B-Klasse 5 Inn/Salzach: SV Unterneukirchen II Was die erste Mannschaft kann, kann die "Zwoate" des SV Unterneukirchen schon längst und damit feiert der SVU einen Doppelaufstieg! Eine Niederlage in 17 Spielen sprechen dabei eine deutliche Sprache.

C-Klasse 7 Inn/Salzach: SV Erlstätt Apropos deutliche Sprache: Der SV Erlstätt befindet sich auf bestem Wege eine absolut perfekte Saison zu spielen! 14 Spiele, 14 Siege, Torverhältnis von 68:8 – vier Spiele sind für die Jungs um Spielertrainer Manuel Schlesak noch zu gehen. Der Aufstieg ist schon längst eingetütet.

C-Klasse 1 München: SV Weichs II Und es geht munter weiter! Der SV Weichs II darf sich C-Klassen-Meister nennen! Und das völlig zu Recht: Nach 23 Spielen durchbrach der SVW II die Schallmauer mit 100 erzielten Toren! Gut, dass die weg sind, denkt sich da wohl jeder Gegner.

C-Klasse 5 Zugspitze: TSV Schongau II Und zu guter Letzt: Gratulation an den TSV Schongau II zur frühzeitigen Meisterschaft! Torverhältnis von 71:9, 18 Punkte Vorsprung auf Platz zwei – der TSV marschiert in beeindruckender Art und Weise eine Liga höher.

Frauen Kreisklasse 1 München: TSV 1860 München II Auch im Frauenfußball darf auf die Meisterschaft angestoßen werden! Der TSV 1860 München II feierte mit 13 Punkten Vorsprung den Aufstieg. Doch eine Aufgabe bleibt dem Team von Mariano Frate: Ungeschlagen bleiben!