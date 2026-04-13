Von Bezirks- bis Mittelrheinliga: Voted jetzt für das Spiel der Woche!

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Mittwoch, 18:00 Uhr ab!
Union Schafhausen – SV Breinig (Landesliga 2)
Während die Saison für den Mittelrheinliga-Absteiger Union Schafhausen im Niemandsland der Tabelle entgegenplätschert, steht für den SV Breinig alles auf dem Spiel. Trotz eines Sieben-Punkte-Rückstands auf den Primus FC Hürth bleibt die Motivation hoch – schließlich ist der zweite Tabellenplatz in dieser Spielzeit das goldene Ticket in die Mittelrheinliga. Die Ruhrig-Elf wird alles daran setzen, die Dominanz aus dem 4:1-Hinspielerfolg zu reproduzieren, um im Aufstiegsrennen nicht vorzeitig abreißen zu lassen.
DJK Rasensport Brand – Germania Lich-Steinstraß (Landesliga 2)
Für die Gäste aus Lich-Steinstraß ist die Resterspeisekarte der Saison überschaubar: Mit 29 Punkten auf dem Konto kann die Germania befreit aufspielen. Ganz anders die Gefühlswelt bei Rasensport Brand: Das Polster auf die Abstiegszone beträgt zwar noch sieben Punkte, ist aber im Tabellenkeller kein Ruhekissen. Um den Klassenerhalt vorzeitig zu zementieren, benötigt Brand gegen den spielstarken Gast dringend Zählbares.
Alemannia Mariadorf – DJK FV Haaren (Bezirksliga 4)
In diesem lokalen Kräftemessen geht es für den DJK FV Haaren um die strategische Ausrichtung für den Saisonendspurt. Die Ausgangslage ist verlockend: Der Rangachte liegt nur vier Zähler hinter der „Landalemannia“ auf Platz 4. Mit einem Auswärtssieg im Gepäck würde Haaren nicht nur an den Top-5 kratzen, sondern auch ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz im oberen Tabellendrittel senden.
Concordia Oidtweiler – TV Konzen (Bezirksliga 4)
In Konzen regiert die Wachsamkeit: Lediglich vier Punkte trennen das Team von der bedrohten Zone. Um den drohenden Abstiegsstrudel zu vermeiden, gastiert die Kaulartz-Elf bei Concordia Oidtweiler – und führt dabei mehr als nur die Tabelle im Hinterkopf. Nach der schmerzhaften Niederlage im Hinspiel, die erst tief in der Nachspielzeit besiegelt wurde, brennt der TV Konzen auf eine späte sportliche Revanche.
SpVg Frechen 20 – VfL Vichttal (Mittelrheinliga)
Es ist das Duell der unterschiedlichen Vorzeichen: Die SpVg Frechen 20 bewies zuletzt Nehmerqualitäten und trotzte einer dünnen Personaldecke drei Punkte gegen das Schlusslicht FC Pesch ab. Der VfL Vichttal hingegen musste sich im Top-Spiel gegen Merten mit einer Punkteteilung begnügen. Für die Avramovic-Elf ist die Marschroute im Frechener Kurt-Bornhoff-Stadion deshalb klar: Nur ein Sieg hält den Druck auf Spitzenreiter Bergisch Gladbach hoch.