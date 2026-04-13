Von Bezirks- bis Mittelrheinliga: Voted jetzt für das Spiel der Woche! Abstimmung nur noch bis Mittwoch, 18:00 Uhr möglich. von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nick Förster

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Mittwoch, 18:00 Uhr ab!

Folgende Spiele stehen zur Auswahl Wird geladen… Union Schafhausen – SV Breinig (Landesliga 2)

Während die Saison für den Mittelrheinliga-Absteiger Union Schafhausen im Niemandsland der Tabelle entgegenplätschert, steht für den SV Breinig alles auf dem Spiel. Trotz eines Sieben-Punkte-Rückstands auf den Primus FC Hürth bleibt die Motivation hoch – schließlich ist der zweite Tabellenplatz in dieser Spielzeit das goldene Ticket in die Mittelrheinliga. Die Ruhrig-Elf wird alles daran setzen, die Dominanz aus dem 4:1-Hinspielerfolg zu reproduzieren, um im Aufstiegsrennen nicht vorzeitig abreißen zu lassen.

DJK Rasensport Brand – Germania Lich-Steinstraß (Landesliga 2)

Für die Gäste aus Lich-Steinstraß ist die Resterspeisekarte der Saison überschaubar: Mit 29 Punkten auf dem Konto kann die Germania befreit aufspielen. Ganz anders die Gefühlswelt bei Rasensport Brand: Das Polster auf die Abstiegszone beträgt zwar noch sieben Punkte, ist aber im Tabellenkeller kein Ruhekissen. Um den Klassenerhalt vorzeitig zu zementieren, benötigt Brand gegen den spielstarken Gast dringend Zählbares. Alemannia Mariadorf – DJK FV Haaren (Bezirksliga 4)

In diesem lokalen Kräftemessen geht es für den DJK FV Haaren um die strategische Ausrichtung für den Saisonendspurt. Die Ausgangslage ist verlockend: Der Rangachte liegt nur vier Zähler hinter der „Landalemannia“ auf Platz 4. Mit einem Auswärtssieg im Gepäck würde Haaren nicht nur an den Top-5 kratzen, sondern auch ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz im oberen Tabellendrittel senden.