Von Berg: "Spaß am Fußball nie vergessen" Kreisliga A Aachen: Trainer Maurice von Berg blickt optimistisch auf den breiten Kader. von red · Gestern, 16:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Sahr

Der SV St. Jöris hat eine intensiv geforderte Spielzeit in der Kreisliga A Aachen auf dem sechsten Tabellenplatz beendet. Unter der Regie des 39-jährigen Cheftrainers Maurice von Berg, der die Mannschaft in der vergangenen Winterpause übernahm, hat sich beim etablierten A-Ligisten im Sommer personell einiges getan.

Solider Abschluss trotz Verletzungssorgen Seit 2017 gehört der SV St. Jöris nun schon ununterbrochen dem Aachener Kreisoberhaus an. Die abgelaufene Saison verlangte dem Kader zwar einiges ab, endete am Schlusspfiff jedoch auf einem respektablen sechsten Platz in der oberen Tabellenhälfte. „Mit dem 6. Platz können wir gut leben. Trotz zahlreicher Ausfälle hat die Mannschaft nie aufgegeben und in jedem Spiel alles gegeben. Das Team hat stets versucht, das Beste aus sich herauszuholen, und bis zum Schluss großen Einsatz sowie Zusammenhalt gezeigt. Darauf können wir stolz sein“, blickt von Berg zufrieden auf die gezeigte Haltung seiner Schützlinge zurück.

Schweißtreibender Auftakt Die Grundlagen für das neue Spieljahr werden bereits seit Anfang Juli gelegt. Das Trainerteam wählte für den Aufgalopp zunächst einen reinen Trainingsblock, ehe am 26. Juli der erste Test auf dem Spielplan stand. Von Berg hebt dabei nicht nur den Eifer auf dem Platz, sondern auch das Umfeld im Verein hervor: „Die Mannschaft zieht in den Trainingseinheiten voll mit und arbeitet sehr engagiert. Auch abseits des Platzes sorgen unsere Verantwortlichen für sensationelle Voraussetzungen. Da kann man nur zufrieden sein und sich rundum wohlfühlen. Jetzt freuen wir uns darauf, im ersten Testspiel zu sehen, wo wir aktuell stehen.“ Hohe Fluktuation im Spieleraufgebot Auf dem Transfermarkt gab es bei St. Jöris reichlich Bewegung. Mit Andy Simons, Joshua Rayak und Jerry Weber verließen drei erfahrene Kräfte den Klub. Auf der Trainerbank bekommt von Berg wiederum Verstärkung: Marcel Hilgert rückt als Co-Trainer an seine Seite. Um den Konkurrenzkampf anzukurbeln und Ausfällen vorzubeugen, stießen zudem zwölf Neuzugänge zum Team. Ergänzt wird die Gruppe durch drei eigene Nachwuchskräfte aus der U19.