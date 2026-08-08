Von Berg: "Spaß am Fußball nie vergessen"

Der SV St. Jöris hat eine intensiv geforderte Spielzeit in der Kreisliga A Aachen auf dem sechsten Tabellenplatz beendet. Unter der Regie des 39-jährigen Cheftrainers Maurice von Berg, der die Mannschaft in der vergangenen Winterpause übernahm, hat sich beim etablierten A-Ligisten im Sommer personell einiges getan.
Seit 2017 gehört der SV St. Jöris nun schon ununterbrochen dem Aachener Kreisoberhaus an. Die abgelaufene Saison verlangte dem Kader zwar einiges ab, endete am Schlusspfiff jedoch auf einem respektablen sechsten Platz in der oberen Tabellenhälfte.
„Mit dem 6. Platz können wir gut leben. Trotz zahlreicher Ausfälle hat die Mannschaft nie aufgegeben und in jedem Spiel alles gegeben. Das Team hat stets versucht, das Beste aus sich herauszuholen, und bis zum Schluss großen Einsatz sowie Zusammenhalt gezeigt. Darauf können wir stolz sein“, blickt von Berg zufrieden auf die gezeigte Haltung seiner Schützlinge zurück.
Die Grundlagen für das neue Spieljahr werden bereits seit Anfang Juli gelegt. Das Trainerteam wählte für den Aufgalopp zunächst einen reinen Trainingsblock, ehe am 26. Juli der erste Test auf dem Spielplan stand. Von Berg hebt dabei nicht nur den Eifer auf dem Platz, sondern auch das Umfeld im Verein hervor: „Die Mannschaft zieht in den Trainingseinheiten voll mit und arbeitet sehr engagiert. Auch abseits des Platzes sorgen unsere Verantwortlichen für sensationelle Voraussetzungen. Da kann man nur zufrieden sein und sich rundum wohlfühlen. Jetzt freuen wir uns darauf, im ersten Testspiel zu sehen, wo wir aktuell stehen.“
Auf dem Transfermarkt gab es bei St. Jöris reichlich Bewegung. Mit Andy Simons, Joshua Rayak und Jerry Weber verließen drei erfahrene Kräfte den Klub. Auf der Trainerbank bekommt von Berg wiederum Verstärkung: Marcel Hilgert rückt als Co-Trainer an seine Seite. Um den Konkurrenzkampf anzukurbeln und Ausfällen vorzubeugen, stießen zudem zwölf Neuzugänge zum Team. Ergänzt wird die Gruppe durch drei eigene Nachwuchskräfte aus der U19.
Von Berg zeigt sich glücklich über die neu gewonnene Tiefe im Kader: „Mit Andy Simons, Joshua Rayak und Jerry Weber verlieren wir nicht nur drei tolle Menschen, sondern auch geile Fußballer. Auf der Trainerbank habe ich wiederum mit Marcel Hilgert meinen absoluten Wunschkandidaten als Kollegen an meiner Seite bekommen. Für den Kader war uns ein zweiter Torwart extrem wichtig, genau wie mehr Breite und Qualität. Wir sind daher sehr glücklich darüber, insgesamt zwölf Neuzugänge hinzugewonnen zu haben – plus die drei Jungs aus der eigenen A-Jugend. Damit sind wir auf allen Positionen gut aufgestellt und haben genau die Konkurrenzsituation, die wir wollten.“
Trotz der vielen frischen Gesichter soll die mannschaftliche Geschlossenheit das Markenzeichen des Vereins bleiben. Die Einbindung der eigenen Talente genießt dabei einen hohen Stellenwert: „Bei uns steht das Kollektiv im Vordergrund. Wir sind aber extrem stolz darauf, in dieser Saison drei Jungs aus unserer eigenen A-Jugend in die erste Mannschaft zu integrieren. Auch unsere Neuzugänge haben sich bereits bestens eingefunden und machen einen hervorragenden Eindruck. Der Zusammenhalt im gesamten Team ist super und genau das war uns auch extrem wichtig.“
Für die kommende Runde geht es dem Coach primär um die spielerische Reifeprüfung seines Ensembles, ohne dabei den sportlichen Ehrgeiz zu vernachlässigen: „Das sportliche Ergebnis ist das eine, aber gemessen wird die Spielzeit am Ende vor allem an der Weiterentwicklung unseres Teams. Trotzdem sind wir Sportler und gehen auf den Platz, um erfolgreich zu sein. Wichtig ist uns die richtige Balance, denn man sollte den Spaß am Fußball nie vergessen.“
Den Druck im Kampf um die Meisterschaft schiebt von Berg derweil an andere Adressen in der Liga: „Wenn man auf die Liga schaut, muss man ganz klar den TuS Lammersdorf und Alemannia Aachen II nennen. Die haben einfach unfassbar gute Fußballer in ihren Reihen.“