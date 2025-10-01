Von Benrath bis zur Nationalelf

Noah Probst wechselte vor der Saison zu Bayer Leverkusen. Doch er ist nicht der Einzige, der in Düsseldorf seine ersten Schritte machte. Auch Nnamdi Collins wurde in der Landeshauptstadt groß – und setzte seinen Weg über Dortmund und Frankfurt bis in die DFB-Auswahl fort.

Auch wenn sein Debüt in der A-Nationalmannschaft jüngst nicht unbedingt von Erfolg gekrönt war, gilt der gebürtige Düsseldorfer als eines der größten Versprechen für die Abwehr der DFB-auswahl. Und auch Collins hat eine rot-weiße Vergangenheit. Als D-Jugendlicher schloss sich der heute 21-jährige der Fortuna an, blieb aber nicht lange. Das damals schon außergewöhnliche Talent fiel schnell den Scouts von Borussia Dortmund auf. So zog Collins nach nur einer Saison weiter in die U13 zum BVB.

Auch in diesem Sommer hat Fortuna Düsseldorf wieder ein Abwehrjuwel verloren. Noah Probst entschied sich vor dieser Saison zu einem Wechsel in die U17 von Bayer 04 Leverkusen, nachdem er in der vergangenen Spielzeit Fortunas U17 als Jungjahrgang als Kapitän auf das Spielfeld geführt hatte. Dem deutschen Junioren-Nationalspieler wird eine rosige Zukunft prophezeit. Gleiches gilt für Nnamdi Collins, der die Karriereleiter zweifelsfrei schon ein paar Stufen höher hinauf geklettert ist.

„Nnamdi hatte schon damals ein physisch und athletisch herausragendes Profil“, schwärmt Christoff Donath. Der frühere Jugendtrainer der Fortuna ist Entdecker des heutigen Bundesligaprofis. „Wir haben ihn damals in der D-Jugend beim VfL Benrath gesehen, wo er schon als E-Jugendlicher mitspielen durfte“, erinnert sich Donath zurück. Unter seiner Leitung spielte der groß gewachsene Junge mit dem geschmeidigen Bewegungsablauf noch im Sturm.

„Er war technisch damals noch nicht ganz so weit und konnte sich vorne austoben“, schildert sein einstiger Förderer, der letztlich vergeblich um Collins‘ Verbleib kämpfte. „Er wollte eigentlich bei der Fortuna bleiben. Aber der BVB hat so lange um ihn gebuhlt und ihn letztlich von einem Wechsel überzeugt.“ Den Schritt nach Westfalen wagte Collins damals im Übrigen nicht allein. Mit ihm wechselte auch ein gewisser Max Finkgräfe die Fronten, der inzwischen bei RB Leipzig unter Vertrag steht. „Es erfüllt einen natürlich mit Stolz, die Entwicklung dieser Jungs zu verfolgen“, sagt Donath.

Wobei die beide dem Jahrgang 2004 angehörenden Collins und Finkgräfe unterschiedliche Pfade nach ganz oben verfolgten. Während Finkgräfe zwischenzeitlich nach einem Stopp bei Borussia Mönchengladbach noch einmal einen Schritt zurück zur SG Unterrath machte, um anschließend über den 1. FC Köln und Leipzig wieder zwei Schritte nach vorne zu machen, zählte Collins beim BVB stets zu den Toptalenten. Der Ausnahmeathlet wurde frühzeitig in die U19 berufen und machte anschließend auch einige Partien in der dritten Liga für die U23.

Durchbruch in Frankfurt

Einzig der ihm von vielen Seiten prophezeite Durchbruch bei den Dortmunder Profis blieb ihm verwehrt. Es spricht für den guten Charakter und die Beharrlichkeit des Rechtsfusses, dass er seine Ziele nicht aus den Augen verlor. „Er hat von zu Hause aus eine gute Mentalität mit auf den Weg bekommen und ist extrem ehrgeizig“, beschreibt Donath seinen ehemaligen Schützling.

Attribute, die Collins im Trikot von Eintracht Frankfurt zum Erstligaspieler machten. Am Main reifte der Jung-Nationalspieler mit nigerianischen und polnischen Wurzeln in kürzester Zeit zu einem vielseitig einsetzbaren Verteidiger der Extraklasse. Eine Entwicklung, die nicht nur Christoff Donath mit großem Interesse verfolgt.