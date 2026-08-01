"Von Beginn an zeigen, wofür wir als Mannschaft stehen"

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Im FuPa-Teamcheck spricht Christoph Schiller, Trainer des SV Zehdenick, über die Vorbereitung in der Landesliga Nord, die Neuzugänge und die Ziele für die neue Saison. Nach Platz sieben im Vorjahr will die Mannschaft aus Fehlern lernen und mit klarer Spielidee in die Spielzeit starten.

Nachdem der SV Zehdenick in der vergangenen Saison Platz sieben der Landesliga Nord erreichte, arbeitet das Team nun hart für die neue Spielzeit. Bevor der Pflichtspielauftakt im Pokal gegen den FC Kremmen 1920 (Landesklasse Nord) ansteht, warten noch zwei offizielle Testspiele. „Wir als Trainerteam sind aktuell sehr zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung“, sagt Christoph Schiller gegenüber FuPa.

Der Coach bleibt dabei realistisch: „Natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann – als Trainer ist man eigentlich nie komplett zufrieden und perfekt wird es wahrscheinlich auch nie sein. Trotzdem sind wir mit der Entwicklung der Mannschaft und der Umsetzung unserer Inhalte auf einem guten Weg.“ Dabei seien klare Fortschritte auf dem Rasen erkennbar. „Die Jungs setzen unsere Spielidee immer besser um und ziehen im Training hervorragend mit. Genau das wollten wir in der Vorbereitung erreichen“, lobt Christoph Schiller.

„Natürlich arbeiten wir weiterhin intensiv an Themen wie der Ausdauer, der Konstanz und daran, unsere Art Fußball zu spielen, weiter zu festigen. Es läuft nicht immer alles perfekt, aber genau dafür ist die Vorbereitung da. Wir wollen die Zeit nutzen, um uns Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und bestmöglich vorbereitet in die neue Saison zu starten. Dann werden wir sehen, was am Ende dabei herauskommt.“

Junge Kräfte und notwendige Erfahrung

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Integration der Neuzugänge. Neu im Team sind Torwart Bennett Hohm (17 Jahre, vom FC Eintracht Oranienburg), die eigenen Nachwuchstalente Vincent Helmuth und Sean Hofmann, Witold Gierke vom SV Friedrichsthal, der 19-jährige Abwehrspieler Adrian Kupfer (vom MSV Neuruppin) sowie Maksymilian Boszek von der BSG Stahl Brandenburg.

Christoph Schiller freut sich über die Verstärkungen: „Wir als Trainerteam sind mit unseren Neuzugängen bisher sehr zufrieden.“ Die Anpassung erfordert dennoch Geduld: „Einige der Jungs sind mit 18 Jahren noch sehr jung und müssen sich natürlich zunächst an den Männerfußball und das höhere Niveau gewöhnen. Nach dem, was wir bisher im Training gesehen haben, sind wir aber sehr zuversichtlich. In allen steckt viel Potenzial und Qualität. Jetzt ist es unsere Aufgabe, diese Entwicklung bestmöglich zu begleiten.“

Gleichzeitig hebt er auch die Bedeutung von Routiniers hervor: „Mit Maksymilian Boszek konnten wir zudem einen erfahrenen Spieler für uns gewinnen, der unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität geben kann. Grundsätzlich war es unser Ziel, eine gute Mischung aus jungen, entwicklungsfähigen und erfahrenen Spielern zusammenzustellen.“

Charakterstärke und Kaderplanung

„Genauso wichtig wie die sportliche Qualität war uns aber der Charakter“, stellt Christoph Schiller klar. „Wir wollten Spieler verpflichten, die menschlich zu unserer Mannschaft und unseren Werten passen.“ Diese Hoffnung habe sich bislang „absolut bestätigt.“

Die Chemie innerhalb der Gruppe stimmt: „Die Jungs verstehen sich auf und neben dem Platz sehr gut, arbeiten im Training intensiv und bringen den Konkurrenzkampf mit, den wir uns wünschen. Mit dieser Mischung sind wir aktuell sehr zufrieden.“

Trotz der Zugänge schaut der Verein weiter auf den Markt: „Unsere Kaderplanung ist aktuell noch nicht ganz abgeschlossen. Wir befinden uns noch in Gesprächen mit zwei bis drei Spielern und werden sehen, ob das am Ende für beide Seiten passt.“ Dabei geht es jedoch nicht um einen Umbruch: „(...) sondern ihn sinnvoll zu vervollständigen. Wir möchten auf jeder Position gut aufgestellt sein und über die gesamte Saison hinweg ausreichend Optionen haben. Wenn alles wie geplant läuft, sollten wir unsere Kaderplanung in den nächsten Wochen abschließen.“

Kontinuität als Schlüssel zum Erfolg

Im Hinblick auf mögliche Abgänge gibt es derweil kaum Bedenken. „Stand jetzt gehen wir davon aus, dass unser Kader so zusammenbleibt“, berichtet Christoph Schiller, auch wenn er weiß: „Natürlich hat der Fußball in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass bis zum Ende der Transferphase noch etwas passieren kann – ausschließen kann man das nie.“

Man sei allerdings sehr optimistisch was die Planung angehe. „Die Gespräche mit den Spielern waren durchweg positiv und wir haben den Eindruck, dass alle mit ihrer Rolle und der gemeinsamen Richtung zufrieden sind. Deshalb rechnen wir aktuell nicht mit weiteren Abgängen.“

Die Mannschaft als eigentlicher Star

Wenn es um die Qualitäten der Truppe geht, rückt für Schiller das Kollektiv in den Vordergrund. „Wir als Trainerteam sehen eine unserer größten Stärken in der Mannschaft als Ganzes“, erläutert Christoph Schiller. Die taktische Ausrichtung sei darauf ausgelegt, jeden bestmöglich einzubinden: „Unser Ziel ist es, die individuellen Stärken jedes einzelnen Spielers bestmöglich zu nutzen und sie in Situationen zu bringen, in denen sie ihre Qualitäten für die Mannschaft einbringen können. Am Ende geht es nicht um Einzelne, sondern darum, dass daraus ein funktionierendes Team entsteht.“



Das Fundament wird somit abseits des Platzes gelegt: „wichtig ist für uns die Mannschaftskultur. Wir legen großen Wert auf Zusammenhalt, gegenseitiges Vertrauen und Verantwortung füreinander. Wir sind überzeugt, dass sich viele sportliche Erfolge aus einer starken Kabine heraus entwickeln. Wenn jeder bereit ist, für den anderen zu arbeiten, kann sich eine Mannschaft gemeinsam weiterentwickeln und ihr Potenzial ausschöpfen.“

Auf dem Rasen verlangt er dafür Mut und Leidenschaft: „Sportlich wollen wir mutigen und attraktiven Fußball spielen – sowohl mit als auch gegen den Ball. Dabei ist es uns wichtig, flexibel zu bleiben und uns auf unterschiedliche Gegner einstellen zu können, ohne unsere eigene Spielidee aus den Augen zu verlieren.“

Demut vor einer starken Liga

„Die vergangene Saison hat gezeigt, wie ausgeglichen und stark die Landesliga Nord ist“, mahnt Christoph Schiller. Die Zielsetzung für die anstehende Runde formuliert man deshalb bodenständig. „Es gibt viele gute Mannschaften, sodass Prognosen im Vorfeld immer schwierig sind. Deshalb möchten wir uns bewusst nicht auf einen bestimmten Tabellenplatz festlegen.“

Die Prioritäten liegen auf Stabilität: „Unser Ziel ist es, eine ruhige Saison zu spielen und uns möglichst früh von den unteren Tabellenregionen fernzuhalten. Gleichzeitig wollen wir die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln und die Grundlage dafür schaffen, in den kommenden Jahren weitere sportliche Erfolge feiern zu können.“

Ein enger Titelkampf steht bevor

Ein Titelfavorit sei kaum zu prognostizieren, "deshalb ist es schwierig, schon jetzt einen eindeutigen Favoriten zu benennen.“ Dennoch hat der Trainer einige Teams auf dem Zettel: „Für uns gehören Falkensee-Finkenkrug, Eberswalde, Bernau, Schönow und Zepernick ganz klar zum erweiterten Favoritenkreis. Alle haben die Qualität, um oben mitzuspielen. Am Ende wird es darauf ankommen, wer über 30 Spieltage am konstantesten ist. Ich erwarte einen engen Kampf um die Meisterschaft.“

Mit Selbstvertrauen in den Auftakt

Bevor es um Liga-Punkte geht, liegt der Fokus auf dem Pokalwettbewerb. „Bis zum ersten Saisonspiel haben wir noch im besten Falle zwei Pokalspiele. Wenn wir dort unsere Leistungen abrufen, können wir uns zusätzliches Selbstvertrauen für den Ligaauftakt holen“, blickt Christoph Schiller voraus.

„Unabhängig vom Ergebnis geht es für uns aber vor allem darum, unsere Art Fußball zu spielen, auf den Platz zu bringen. Wir wollen mutig auftreten, intensiv gegen den Ball arbeiten und unseren Plan konsequent verfolgen. Gleichzeitig möchten wir insbesondere unseren jungen Spielern die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen und sich über Spielzeit weiterzuentwickeln.“

Aus einigen Fehlern des Vorjahres hat man gelernt: „In der vergangenen Saison waren wir in unseren Leistungen teilweise noch zu unbeständig. Genau das wollen wir in dieser Saison ändern. Unser Ziel ist es, jedes Spiel mit derselben Intensität, derselben Mentalität und einer klaren Spielidee anzugehen. Wenn uns das gelingt, sind wir überzeugt, dass sich die Ergebnisse daraus entwickeln werden.“