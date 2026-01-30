Von Bach nach Roding: Steinhauer wechselt die Lager

Rodings sportlicher Leiter Christian Fleischmann (rechts) präsentiert Neuzugang Maximilian Steinhauer. – Foto: Dachs

„Maxi Steinhauer ist genau der Typ Spieler, den wir gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von uns überzeugen konnten. Man hat beim ersten Gespräch gleich gemerkt, dass auch er richtig Bock auf unser Projekt hat. Mit seinem fußballerischen Werdegang passt er perfekt zu unserem Anforderungsprofil und unserer strategischen Ausrichtung. Er ist ein Spieler, der gerne und aktiv Verantwortung übernimmt, und genau das wird uns so richtig guttun. Was uns natürlich auch in die Karten gespielt hat ist, dass er unseren Trainer Andy Klebl aus seiner Zeit beim NLZ in Cham kennt. Wir sind sehr glücklich, dass der Transfer geklappt hat“, äußert sich Rodings sportlicher Leiter Christian Fleischmann zur Neuverpflichtung.



Beim Betrachten der Vita des gebürtigen Altenthanners und mittlerweile in Regensburg lebenden Studenten für Wirtschafts-IT wird schnell klar, warum der TB 03 Roding so intensiv um den Mittelfeldspieler geworben hat. Steinhauer wurde bis zur U17 beim SSV Jahn Regensburg ausgebildet, ehe er ins NLZ des ASV Cham wechselte. Nach seiner Jugendzeit verpflichtete ihn der damalige Landesligist SV Neukirchen b. Hl. Blut und dort verdiente er sich erste Sporen in der Landesliga Mitte. Mittlerweile bestreitet er seine fünfte Saison für den VfB Bach. Beim Süd-Bezirksligisten reifte er zum Führungsspieler und stieg zum Kapitän auf. Laut der Meldung des TB Roding passe Steinhauer somit perfekt zur Philosophie und zur Strategie des Vereins und des dort agierenden Cheftrainers Andreas Klebl.



„Ich freue mich sehr auf den Wechsel nach Roding, da er für mich sportlich wie persönlich der richtige nächste Schritt ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr offen und angenehm und haben mich absolut von dem Weg überzeugt, den der Verein gehen möchte. Mit Andreas als Trainer verbinde ich positive Erinnerungen aus meiner Jugendzeit in Cham. Umso mehr freue ich mich darauf, unter ihm zu trainieren. Ich bin überzeugt, dass ich unter seiner Führung sowohl sportlich als auch persönlich viel lernen kann und ich hoffe, der Mannschaft bestmöglich weiterhelfen zu können. Gleichzeitig bin ich dem VfB Bach sehr dankbar für fünf richtig schöne und prägende Jahre. Ich werde dem Verein und den Leuten dort immer verbunden bleiben. Bis zum Ende der laufenden Saison gilt mein voller Fokus ausschließlich Bach, um das Bestmögliche aus der restlichen Saison herauszuholen. Dem TB wünsche ich für die Rückrunde viel Erfolg und hoffe, dass sie den Klassenerhalt schaffen“, beschreibt Maximilian Steinhauer seine Gedanken zum bevorstehenden Wechsel nach Roding.



Unterdessen laufen die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit sowie für die „Mission Landesliga-Erhalt“ auf Hochtouren beim TB 03 Roding. Die Verantwortlichen stellen für die nahe Zukunft weitere Neuigkeiten in puncto Personal in Aussicht.