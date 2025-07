Von Austria Klagenfurt: Hertha 03 holt Defensivspezialist

Hertha 03 Zehlendorf hat sich kurz vor dem Saisonstart der Regionalliga Nordost prominent verstärkt: Iba May wechselt zum Berliner Club und soll der Defensive der Zehlendorfer zusätzliche Stabilität verleihen. Der 27-Jährige bringt umfassende Erfahrung aus dem Profifußball und der Regionalliga mit.

May begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend von Tennis Borussia Berlin. 2013 wechselte er in die Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg. Ab 2017 spielte er für die zweite Mannschaft der Wolfsburger in der Regionalliga.

Der nächste Karriereschritt folgte im Sommer 2020: May schloss sich Zweitligist Eintracht Braunschweig an. Nach der Saison 2021/22 verließ er den Verein. Es folgte ein halbes Jahr ohne Klub, ehe er im Januar 2023 zum FC Viktoria 1889 Berlin wechselte. Zur Spielzeit 2023/24 erhielt May einen Vertrag beim österreichischen Bundesligisten SK Austria Klagenfurt. Verletzungsbedingt kam er dort zunächst nicht zum Einsatz und wurde im Januar 2024 leihweise zurück an Viktoria Berlin verliehen, wo er weitere neun Einsätze absolvierte. Im Sommer 2024 kehrte er nach Klagenfurt zurück. Nach dem Abstieg des Vereins aus der Bundesliga im Jahr 2025 verließ May den Klub.

Vereinspräsident Kamy Niroumand zeigte sich erfreut über die Verpflichtung:

„Wir freuen uns sehr, dass wir Iba von unserer Philosophie überzeugen konnten. Er passt sportlich wie menschlich hervorragend in unser Team.“

Auch May blickt seiner neuen Aufgabe mit Optimismus entgegen: „Ich freue mich sehr, wieder in Berlin bei einem tollen Club Fußball spielen zu können. Als Berliner weiß man, wie seriös und zuverlässig Hertha 03 arbeitet.“

