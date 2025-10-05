„Von Anfang bis Ende verdient“

Der SV Rotenberg gewinnt beim Aufsteiger SG Lenglern mit 4:2 (2:2). Co-Trainer Pascal Bigalke lobte die geschlossene Mannschaftsleistung und betonte die Bedeutung der Unterstützung durch Spieler aus der zweiten Mannschaft.

„Es war auf alle Fälle von Anfang bis Ende ein verdienter Sieg“, erklärte Rotenbergs Co-Trainer Pascal Bigalke. Die Gäste starteten mit viel Druck und erspielten sich bereits in den ersten Minuten gute Möglichkeiten. Dennoch gelang es dem Aufsteiger, zweimal zu treffen, sodass es zur Halbzeit 2:2 stand. „Die zwei Gegentore bis zur Halbzeit dürfen wir uns aber nicht fangen – da müssen wir einfach konsequenter verteidigen“, so Bigalke.

In der zweiten Hälfte übernahm Rotenberg erneut das Kommando. Die Defensive stand nun stabil, während die Offensive konsequent die Chancen nutzte. Besonders bemerkenswert: Trotz der zahlreichen Verletzten im Kader konnte das Team durch die tatkräftige Unterstützung von Spielern aus der zweiten Mannschaft eine geschlossene Leistung abrufen. „Wir gehen seit Wochen auf dem Zahnfleisch, haben viele Verletzte und werden von Leuten aus der zweiten unterstützt, die das wirklich sehr, sehr gut machen. Von daher kann man die Leistung gar nicht hoch genug einschätzen“, lobte Bigalke.

Durch den Sieg verbessert sich der SV Rotenberg auf Platz 11 der Tabelle und setzt wichtige Impulse, während die SG Lenglern weiterhin auf Platz 13 rangiert und somit knapp über den Abstiegsplätzen steht.