Von Anfang bis Ende im Griff!

Judith bringt uns nach 30 Sek. in Führung, Larry & Luisa erhöhen – 3:0 gegen TV Derendingen! Kombinationsstark, sicher & dominant. Verdienter Heimsieg!
Im zweiten Heimspiel der Verbandsliga feierten die Frauen des 1. FC Donzdorf einen überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den TV Derendingen. Bereits nach knapp 30 Sekunden sorgte Judith mit dem frühen 1:0 für einen Traumstart und gab dem Team damit enorm viel Selbstvertrauen für den weiteren Spielverlauf.
Von Beginn an zeigte Donzdorf im Vergleich zur Vorwoche eine klare Steigerung – in den Zweikämpfen entschlossener, bei Standards wacher, insgesamt aktiver und mit mehr Mut im eigenen Spiel. So kontrollierte die Mannschaft das Geschehen, erarbeitete sich früh weitere Chancen und ließ den Gästen kaum Möglichkeiten. Mit sehenswerten Kombinationen von hinten heraus bis nach vorne überzeugte das Team spielerisch und ging mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel blieb Donzdorf die dominierende Mannschaft. In der 58. Minute erhöhte Larry auf 2:0, bevor Luisa in der 72. Minute den Schlusspunkt zum 3:0 setzte. Auch defensiv stand die Mannschaft sicher: Erst in der 85. Minute kam Derendingen zu seiner ersten echten Torchance.
“Was den Sieg so besonders macht,” so Trainer Thorsten Schöllkopf, "Es war ein Erfolg der ganzen Mannschaft. Egal ob von Beginn an auf dem Platz oder später eingewechselt – jede Spielerin fügte sich nahtlos ein. Von hinten bis vorne stand das Team füreinander ein.
Der 3:0-Erfolg fühlte sich deshalb nicht nur verdient, sondern auch wie ein echtes Statement an: Dieses junge Team wächst zu einer Einheit heran und zeigt, dass Donzdorf auf dem richtigen Weg ist.”