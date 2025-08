„Von Anfang an unser erklärtes Ziel“ – Überackers Frauen starten zweiten Anlauf in der Landesliga

Die Rückkehr ist geglückt. Nach nur einer Saison in der Bezirksoberliga steigen Überackers Fußballerinnen schon wieder auf.

Überacker – Nach nur einer Saison kehrt die Frauen-Elf von Rot-Weiß Überacker wieder zurück in die Landesliga und ist damit zugleich die höchste Frauenfußball-Vertretung im Brucker Landkreis. „Das war nach dem Abstieg in der Saison 2023/24 von Anfang an unser erklärtes Ziel“, sagt Cheftrainer Andreas Fasching selbstbewusst. Er kannte die Stärken und die Qualität seiner Mannschaft und war sich deshalb sicher, auf direktem Weg wieder in die Landesliga zurückzukehren. Und der RW-Trainer sollte Recht behalten.

Mit den starken Neuzugängen Sarah Rothwinkler, Marie Wich und Elena Vogg marschierte die Fasching-Elf souverän durch die Vorrunde und ließ sich zunächst von keinem Gegner aufhalten. Und das, obwohl es zunächst alles Auswärtsfahrten waren. Mit einem 5:2-Auswärtssieg beim FFC Bad Aibling, einem 2:1 in Oberau und einem 2:1-Erfolg beim FC Forstern II startete die Fasching-Truppe in die Saison. Das erste Heimspiel fand dann im Oktober statt, als die Rot-Weißen den späteren ärgsten Verfolger aus Langengeisling mit einem 5:1 überrollten. Erstmals gestoppt wurde der RW-Express in Dießen, als die Rot-Weißen überraschend mit 0:1 verloren – nur um sich anschließend mit einem 5:0 gegen Röhrmoos zu rehabilitieren und in die Winterpause zu verabschieden.

Stotterstart im Frühjahr

Alles schien nach Plan zu laufen. Doch dann kam das Frühjahr. „Der Rückrundenauftakt verlief holprig“, erinnert sich Fasching zurück. So schenkte sich das Liga-Schlusslicht Altötting die weite Anreise nach Überacker und nahm lieber eine Strafe in Kauf. Dann folgte auf einem miserablen Geläuf in Überacker die zweite Saison-Niederlage gegen Bad Aibling. Anschließend hatte Überacker spielfrei. „Wir waren total aus dem Rhythmus“, so Fasching, zumal auch noch das Spiel gegen Forstern verschoben wurde. Nach einem 5:2-Sieg über Oberau setzte es schließlich die dritte Niederlage in Langengeisling.

Doch danach lief’s wieder rund bei den Rot-Weißen, und mit neun Punkten Vorsprung wurde schließlich die Meisterschaft eingefahren. Mit 83 Treffern stellte Überacker den torgefährlichsten Sturm und mit 21 Gegentoren die undurchlässigste Verteidigung in der Bezirksoberliga. Zudem wurden Neuzugang Sarah Rothwinkler und Fridos Tomangbe als Torschützenkönigginnen ausgezeichnet. Beide führten das Feld mit jeweils 17 Toren an.

Mannschaft ist gereift

Fasching ist überzeugt, dass seine Mannschaft nun im zweiten Anlauf in der Landesliga erfolgreich mitmischen kann. Der Kader sei gereift und stärker geworden, vor allem auswärts habe sich seine Elf abgeklärter präsentiert, als noch vor zwei Jahren. Verlassen wird die Mannschaft niemand, wünschen würde er sich noch in der Innenverteidigung und auf der Torwartposition weitere Alternativen. Zumindest im Tor wurde ihm dieser Wunsch bereits erfüllt: Jeanne Gräfe kommt aus Kollbach, wo sie beim zweiten Herren-Team in der B-Klasse das Tor hütete. Zuvor war sie bei den Frauen des SV Sulzemoos.

Trotzdem werde es heftig, meint Fasching bei einem Blick auf die Liga-Einteilung. Nicht zuletzt auch, weil ein Drittel der zwölf Mannschaften direkt absteigen muss. Leichte Kritik war beim RW-Chefcoach herauszuhören, weil gleich alle drei Bayernliga-Absteiger – der SV Frauenbiburg, der SV Kirchberg im Wald und SC Amicitia München – der Südgruppe zugeteilt wurden. Mit den drei Aufsteigern FC Ruderting (Niederbayern), FC Augsburg (Schwaben) und Überacker (Oberbayern) hat die Landesliga damit ein völlig neues Gesicht erhalten. Am letzten August-Wochenende geht die Mission Klassenerhalt los. (Dieter Metzler)