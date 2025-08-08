„Von Anfang an präsent sein“ – SG Bergdörfer empfängt SCW Göttingen

– Foto: Jens Siebert

Bergdörfer will Heimvorteil nutzen, Weende muss improvisieren Am Samstag, 9. August, um 15:30 Uhr eröffnet die SG Bergdörfer mit einem Heimspiel gegen den SCW Göttingen ihre neue Saison. Die Partie findet im Rahmen des Bergdörfer Sportfestes statt – und soll für die Gastgeber den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit legen.

Die SG Bergdörfer beendete die Vorsaison im gesicherten Mittelfeld, möchte nun aber konstanter punkten. Trainer Fabio Fröchtenicht betont die Bedeutung eines erfolgreichen Starts: „Wir wollen von Anfang an präsent sein. Ziel ist es, zuhause ein positives Ergebnis zu erzielen.“ Der Coach lobt die Vorbereitung: „Die Jungs haben eine gute Vorbereitung gehabt, mit guten Einheiten. Ich bin zufrieden und blicke positiv auf das Spiel.“ Fröchtenicht macht klar, dass die Spielidee entscheidend sein wird: „Wir wollen unser Spiel durchkriegen und auf den Platz bringen, dass wir leidenschaftlich spielen, dass wir Intensität reinkriegen, dass wir in die Aktion kommen – darum wird es gehen.“ Auch das Publikum soll eine Rolle spielen: „Wir freuen uns darauf, zuhause auf dem Sportfest zu starten. Das wollen wir den Zuschauern zeigen.“

Der SCW Göttingen, in der vergangenen Spielzeit Tabellendritter, muss zum Auftakt improvisieren. Trainer Steffen Claaßen räumt ein: „Wir wissen nach der Vorbereitung nicht so recht, wo wir stehen und müssen einige Abwesenheiten kompensieren.“ Die ungewohnte Situation sei eine Herausforderung: „Eine Verlegung auf den Sonntag war seitens des Gegners nicht möglich. Aber wir werden trotzdem eine gute Mannschaft aufbieten.“ Trotz personeller Engpässe formuliert Claaßen eine klare Marschroute: „Wir wollen um jeden Preis gewinnen.“ Auch langfristig bleibt der Anspruch hoch: „Die letzte Saison zu verbessern wird schwierig. Aber wir wollen alles reinlegen und aus jedem Spiel, insbesondere aus denen, die wir nicht erfolgreich gestalten können, etwas mitnehmen.“