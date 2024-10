Von Anfang an hellwach und eiskalt - Markt Schwaben ohne Probleme gegen Egmating

FC Markt Schwaben – TSV Egmating 4:1 „Egmatinger Klassiker“, nannte es Wolfgang Widl sarkastisch: „Die ersten zehn Minuten gepennt“, so der Trainer der Gäste: „ Markt Schwaben nutzte das drei Mal eiskalt aus.“ Danach sei das Nachholspiel in der Kreisklasse 6 (München) so gut wie gelaufen gewesen.