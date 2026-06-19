Von allem zu wenig

Türkspor Eppingen (r.) hat zu keinem Zeitpunkt seine Form gefunden. – Foto: Berthold Gebhard

Das Abenteuer Landesliga blieb ein kurzes Vergnügen für Türkspor Eppingen. Der letztjährige souveräne Sinsheimer Kreisliga-Meister hat eine Klasse höher kein Bein vor der andere bekommen und besaß strenggenommen zu keinem Zeitpunkt eine realistische Chance auf den Klassenerhalt. Die Folge war der 18. und letzte Tabellenplatz, satte 25 Zähler hinter dem TSV Amicitia Viernheim, der die Abstiegsrelegation erreicht hat. Wir werfen einen Blick zurück und versuchen die Gründe dafür auszumachen.

Leider muss man aus Sicht von Türkspor Eppingen sagen, dass der Abstieg nicht verdienter hätte sein können. Das Tabellenschlusslicht zierte in nahezu sämtlichen Statistiken das Tabellenende. Hinrunde, Rückrunde, Heimbilanz, Auswärtsbilanz und Gegentore – überall war niemand schwächer als der Sinsheimer Aufsteiger und Kreisliga-Meister aus dem Sommer 2025. Lediglich bei den geschossenen Toren war ein Team noch schwächer. Der SV 98 Schwetzingen schoss mit 36 Toren zwei Treffer weniger als Türkspor.

Mehmet Öztürk kam vor Rundenbeginn vom diesjährigen Landesliga-Meister VfR Mannheim II und wollte mit dem souveränen Kreisliga-Meister in der Landesliga für Furore sorgen. Daraus wurde nichts, weil die grandiose Meister-Offensive eine Klasse höher kaum zum Zug kam und die Hintermannschaft oft heillos überfordert gewesen ist.

Darauf folgte die beste Phase, die jedoch sehr kurz bleiben sollte. Beim FC Bammental gab es am siebten Spieltag einen 3:2-Sieg. "Ich bin mit einem Grinsen aufgewachte", sagte Mehmet Öztürk damals im RNZ-Interview zu dem unerwarteten Auswärtssieg beim Verbandsliga-Absteiger. Elf Tage darauf holte die Truppe des Türkspor-Trainers gegen den FV Nußloch mit 1:0 den ersten Heimsieg und schien langsam aber sicher konkurrenzfähig zu sein.

Bei Siegen und Niederlagen das gleiche Bild. Nur vier Mal in 34 Versuchen verließen die Eppinger das Feld als Sieger. Dagegen stehen 28 Niederlagen. Bereits die 1:7-Niederlage am ersten Spieltag beim VfB St.Leon ließ Böses erahnen. Es folgten weitere Schlappen, nach sechs Spieltagen musste der Aufsteiger schon 35 Gegentore schlucken.

Gemeinsam in die Rückrunde

Da es jedoch bis zur Winterpause einige unglückliche wie knappe Niederlagen gab, blieb über den Jahreswechsel nur noch das Prinzip Hoffnung übrig. Immerhin waren neun Punkte Rückstand zur Relegation nach der ersten Saisonhälfte keine ausweglose Ausgangslage.

Öztürk hat daraufhin sprichwörtlich die Ärmel hochgekrempelt. "Wir haben uns nach der Vorrunde zusammengesetzt und entschieden, es gemeinsam zu probieren", wollte er nicht aufgeben und die Saison durchziehen. Er sagte weiter: "Nüchtern betrachtet würde es schon in die Richtung eines Wunders gehen, wenn wir den Klassenerhalt noch schaffen."

Fehlende Fitness

Der Coach sprach jedoch öfters davon, dass die Vorbereitung eigentlich erst richtig im September beginnen konnte. Beinahe jeder seiner Spieler war während der regulären Vorbereitung und den ersten Spieltagen im Urlaub und das teilweise über mehrere Wochen am Stück. Die sich daraus zwangsläufig ergebende schwache Fitness kostete nicht nur Punkte in Serie, sondern obendrein Selbstvertrauen.

Das Wunder bleibt aus

Das angesprochene Wunder blieb aus, auch wenn der Jahresauftakt 2026 mit dem 3:0 im Nachholspiel gegen den VfB St.Leon einen klaren Sieg brachte. Wenig später gelang gegen die SG Kirchardt beim 4:1 ein weiterer überzeugender Erfolg. Es sollte jedoch der letzte Dreier in der Landesliga bleiben.

Von Woche zu Woche rückte der Abstieg näher, selbst die kühnsten Optimisten mussten sich nach dem bitteren 1:9 beim ASC Neuenheim Mitte April damit zurechtfinden. "Das war in der Höhe ebenfalls verdient. Wir haben alle versagt, von der Nummer eins bis 16 inklusive mir", sagte Öztürk zur Niederlage, deren einzig positiver Aspekt der war, dass es nicht zweistellig ausgegangen ist.

Ein freundschaftlicher Abschied

Dass Öztürk den Verein nach der Runde verlassen würde, hat er den Verantwortlichen frühzeitig mitgeteilt. Er ging aber alles andere als verstimmt, wie er beteuerte: "Es sind super Leute hier im Verein tätig und sie haben sich bei mir auch entschuldigt, dass sie die Qualität der Mannschaft unterschätzt haben." Das will der ehrgeizige Coach aber nicht als Ausrede verstanden wissen und ergänzte, "als Trainer arbeite ich die ganze Zeit mit der Mannschaft zusammen und daher ist es nur logisch, dass das sportliche Abschneiden zu einem gewissen Teil auch an mir liegt."

Neustart in der Kreisliga

Türkspors Chancen 2026/27 vorauszusagen, kommt einem Blick in die Glaskugel gleich. Einige Stammkräfte werden nicht mehr dabei sein. Die Mannschaft erlebt einen Umbruch und wird sich erst einmal neu finden müssen in der Sinsheimer Kreisliga.