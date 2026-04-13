„Von A bis Z alles gepasst" – KSC erkämpft sich Punkt in Murnau Landesliga Südost von Guido Verstegen · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Dezent umarmt wird der Kirchheimer Leon Reilhac (im weißen Dress) hier von einem Spieler des TSV Murnau. – Foto: Markus Nebl

Der Kirchheimer SC zeigte eine couragierte Leistung beim Aufstiegsaspiranten. Trainer Steven Toy lobte das Engagement seiner Mannschaft.

Mit einem couragierten Auftritt und ein bisschen Glück in der einen oder anderen Szene haben sich die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC bei Aufstiegsaspirant TSV Murnau ein 2:2-Unentschieden erkämpft. „Es hat von A bis Z alles gepasst. Schon beim Aufwärmen war zu spüren, dass die Mannschaft wie von mir gefordert den Schalter umlegt“, sagte der Kirchheimer Trainer Steven Toy, der sich zuletzt deutlich mehr Engagement von seiner Truppe gewünscht hatte. Bei schönstem Sonnenschein und vor rund 350 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell, das für die Gäste in der ersten Halbzeit durchaus einige Hürden bereithielt. So mussten Peter Schmöller (16., vermutlich Zerrung) und Thomas Branco De Brito (30., Vorsichtsmaßnahme wegen muskulärer Probleme) frühzeitig raus. Zudem brauchten die Gäste nach nur einem Training auf dem heimischen Rasenplatz und bei ihrem ersten Punktspiel auf Rasen seit Ende der Winterpause tatsächlich ein bisschen, um sich zurechtzufinden.