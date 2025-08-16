Von 3:0 auf Zitterpartie, dann kommt der Poppe-Kracher!

Der SV Lengerich-Handrup III hat am Freitag einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den TuS Lingen IV setzte sich die Mannschaft von Beginn an durch und gewann am Ende verdient mit 4:2 (3:2).

Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin: Bereits in der 7. Minute nutzte Steffen Wübbels einen Torwartfehler und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später war Wübbels erneut zur Stelle, als ein missglückter Abschlag im Mittelfeld abgefangen wurde - 2:0 (13.). Lingen wirkte in dieser Phase überfordert und musste nach einer halben Stunde sogar den dritten Gegentreffer hinnehmen: Dennis Burrichter traf in der 32. Minute aus kurzer Distanz zum 3:0.

Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Binnen vier Minuten meldete sich TuS Lingen zurück: Zunächst verkürzte Johannes Fafenrot nach Vorarbeit von Ruci auf 3:1 (38.), kurz vor der Pause traf Jonas Lohmeyer nach schöner Kombination gar zum 3:2 (42.). Damit war die Partie plötzlich wieder völlig offen.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff setzte Lengerich-Handrup jedoch das nächste Ausrufezeichen. Thorsten Poppe überraschte den zu weit aufgerückten Gästetorwart mit einem Distanzschuss von der Mittellinie und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, ein spektakulärer Treffer zum 4:2 (48.).

In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. TuS Lingen wechselte mehrfach, versuchte Druck aufzubauen, fand aber gegen die kompakte Defensive der Hausherren kein Durchkommen mehr. Lengerich brachte den Vorsprung routiniert über die Zeit und feierte vor heimischer Kulisse einen insgesamt verdienten Erfolg.

Tore: 1:0 Wübbels (7.), 2:0 Wübbels (13.), 3:0 Burrichter (32.), 3:1 Fafenrot (38.), 3:2 Lohmeyer (42.), 4:2 Poppe (48.)