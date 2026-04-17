Von 3:0 auf 3:4 – ein bitterer Abend für Wagenfeld

– Foto: Britta Olschewski

Drei Tore vorne, alles im Griff – und am Ende doch ohne Punkte: Wagenfeld erlebt ein Spiel voller Wendungen. Trainer Michael Hohnstedt spricht von einer Niederlage, die „brutal weh“ tut.

„Solche Niederlagen wie gestern tun extrem weh, auch heute noch“, sagte Michael Hohnstedt am Tag danach. „Wenn man in der ersten Halbzeit extrem viel richtig macht, absolut verdient 3:0 führt und dann nach 90 Minuten 4:3 verliert – das ist ein Spiel mit vielen Emotionen und Wendungen.“

Es sind die Spiele, die sich einprägen – und die noch lange nachwirken. TuS Wagenfeld 1908 hat beim TV Neuenkirchen eine 3:0-Führung verspielt und am Ende mit 3:4 (3:1) verloren.

Auch eine kurze Druckphase der Gastgeber überstand Wagenfeld – ehe Alexander Nandzik kurz vor der Pause auf 3:0 erhöhte (42.). „Da hast du den Gegner eigentlich am K.o.“, sagte Hohnstedt.

Dabei hatte alles nach Plan begonnen. Wagenfeld dominierte die Anfangsphase, ging früh durch Tamme Alscher (10.) und Andre Krause (13.) in Führung und kontrollierte das Spiel. „Der Plan ist komplett aufgegangen. Wir haben wenig Fehler gemacht und zielstrebig nach vorne gespielt“, so Hohnstedt.

Doch noch vor dem Halbzeitpfiff kippte das Spiel erstmals, als Florian Fröhlich in der Nachspielzeit traf. „Dann machst du in der 45. Minute einen individuellen Fehler im Aufbau, der zum 3:1 führt. Das gehört dazu, aber es ist natürlich bitter.“

Was danach folgte, ließ die Partie endgültig kippen. Innerhalb weniger Minuten glich Neuenkirchen aus – erst per Foulelfmeter durch Richard Sikut (48.), dann durch Jan Hülseberg (51.). „Da merkt man, dass wir keine Maschinen sind. Im Kopf passiert etwas“, sagte Hohnstedt.

Wagenfeld hatte die Chance zur erneuten Führung, doch Jan-Ole Fiedler traf aus kürzester Distanz nur die Latte. „Das passt dann ins Bild, weil es eigentlich schwieriger ist, den Ball nicht reinzumachen.“

Stattdessen fiel auf der Gegenseite die Entscheidung: Jan Hülseberg traf mit einem „Traumtor“ zum 4:3 (64.). In der Schlussphase musste Wagenfeld zudem in Unterzahl weiterspielen.

Trotzdem stemmte sich die Mannschaft gegen die Niederlage. „Mit zehn Mann haben wir wieder ein anderes Gesicht gezeigt, weil wir nichts mehr zu verlieren hatten. Das zeigt auch Qualität.“

Am Ende bleibt jedoch die Erkenntnis, dass genau diese Spiele den Unterschied ausmachen. „Wenn du auswärts 3:0 führst, musst du das Spiel gewinnen“, sagte Hohnstedt. „Deshalb sind wir auch keine Spitzenmannschaft, auch wenn wir aktuell über unseren Möglichkeiten spielen.“

In der Tabelle verpasst Wagenfeld damit den Sprung nach vorn, während Neuenkirchen aufschließt. Für Hohnstedt überwiegt dennoch der Blick nach vorn: „Es ist ein Lernprozess. Die Jungs werden daran wachsen. Aber aktuell tut es brutal weh.“

TV Neuenkirchen – TuS Wagenfeld 1908 4:3

TV Neuenkirchen: Yanik-Luca Klenke, Rajann Leymann, Cedric Fehse, Nils Willenborg (90. Mario Meyer), Richard Sikut, Jan Hülseberg, Rene Kube, Marcel Luchtmann, Sören Schweers (88. Luca-Alexander Feßner), Florian Fröhlich (90. Bjarne Kohröde), Marvin Luchtmann - Trainer: Mustafa Cali

TuS Wagenfeld 1908: Mario Nolting, Alexander Nandzik, Jan-Ole Fiedler, Tamme Alscher (78. Laurin Buldtmann), Ole Fortkamp, Maximilian Michael Steiner, Andre Krause, Felician Günther, Daniel Zimmermann (82. Fabian Cieslack), Philipp Nüsmann, Chris Brüggemann - Trainer: Michael Hohnstedt

Schiedsrichter: Philipp Emde

Tore: 0:1 Tamme Alscher (10.), 0:2 Andre Krause (13.), 0:3 Alexander Nandzik (42.), 1:3 Florian Fröhlich (45.+3), 2:3 Richard Sikut (48. Foulelfmeter), 3:3 Jan Hülseberg (51.), 4:3 Jan Hülseberg (64.)