Von 1:4 auf 4:4 - Meppens wilde Aufholjagd in Altona

Von der Schlaftablette zur Schlussoffensive – Meppen holt 4:4 im Altona-Kracher Was für ein Fußball-Nachmittag! Was nimmt man da mit? Moral wie ein Aufsteiger, Abwehr wie ein Absteiger und am Ende ein 4:4, das sich irgendwo zwischen Punktgewinn und verpasstem Sieg anfühlt.

Wir starten in Altona wie im Tiefschlaf. Kaum im Spiel, pennen wir beim Freistoß und liegen hinten. Statt zu reagieren, fangen wir uns nach einem Konter sogar das 0:2 - Schockstarre im Gästeblock. Erst als Schmitt auf links durchbricht und Wensing in der Mitte bedient, ist der Ball endlich im Netz. Der Anschluss gibt Hoffnung, doch spielerisch bleibt es zäh. Ballbesitz ja, Ideen nein - Altona steht kompakt, gewinnt die Zweikämpfe und wir kommen nicht durch. Die zweite Hälfte sollte mit Doppelspitze die Wende bringen und bringt erst mal das Gegenteil. Direkt nach Wiederanpfiff wieder ein Gegentor nach Standard, diesmal Einwurf. Altona diktiert das Spiel, geht in jeden Zweikampf giftig rein und bekommt dann auch noch das 4:1 auf dem Silbertablett: Abstoß, Fehlpass, 50-Meter-Schuss ins leere Tor. Man will sich nur noch die Mütze tief ins Gesicht ziehen.