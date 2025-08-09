Von 1:4 auf 4:4 - Meppens wilde Aufholjagd in Altona

Von der Schlaftablette zur Schlussoffensive – Meppen holt 4:4 im Altona-Kracher
Was für ein Fußball-Nachmittag! Was nimmt man da mit? Moral wie ein Aufsteiger, Abwehr wie ein Absteiger und am Ende ein 4:4, das sich irgendwo zwischen Punktgewinn und verpasstem Sieg anfühlt.
Wir starten in Altona wie im Tiefschlaf. Kaum im Spiel, pennen wir beim Freistoß und liegen hinten. Statt zu reagieren, fangen wir uns nach einem Konter sogar das 0:2 - Schockstarre im Gästeblock. Erst als Schmitt auf links durchbricht und Wensing in der Mitte bedient, ist der Ball endlich im Netz. Der Anschluss gibt Hoffnung, doch spielerisch bleibt es zäh. Ballbesitz ja, Ideen nein - Altona steht kompakt, gewinnt die Zweikämpfe und wir kommen nicht durch.
Die zweite Hälfte sollte mit Doppelspitze die Wende bringen und bringt erst mal das Gegenteil. Direkt nach Wiederanpfiff wieder ein Gegentor nach Standard, diesmal Einwurf. Altona diktiert das Spiel, geht in jeden Zweikampf giftig rein und bekommt dann auch noch das 4:1 auf dem Silbertablett: Abstoß, Fehlpass, 50-Meter-Schuss ins leere Tor. Man will sich nur noch die Mütze tief ins Gesicht ziehen.
Doch dann - Wechselkontingent ausgeschöpft, frischer Wind von der Bank - die Wende! Engelmann und Ulbricht treffen im Doppelpack, beide Tore entstehen über die Flügel, aus dem Getümmel oder aus dem Rückraum abgeschlossen. Jetzt brennt die Hütte. Wir drücken, Engelmann haut noch einen rein nach starker Vorarbeit von Nadj - 4:4! Der Gästeblock explodiert beim vermeintlichen 4:5, doch leider Abseits.
Fazit: Viele Baustellen, vor allem defensiv, und eine erste Stunde zum Vergessen. Aber die Moral dieser Mannschaft ist Wahnsinn, auswärts nach 1:4 zurückzukommen, das macht nicht jeder. Wenn wir im Derby von Anfang an hellwach sind, kann das heute sogar als Punktgewinn in Erinnerung bleiben.
Meppen, bitte die erste Stunde vergessen, die letzten 30 Minuten mitnehmen und im Derby von Beginn an "on point" sein!