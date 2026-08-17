Von 11:4 bis 4:4: Der wilde Start der Bezirksliga Hamburg

Der FC Süderelbe II kämpfte sich zurück. – Foto: Steffi Rathje

Der 1. Spieltag der Bezirksliga Hamburg hat direkt gezeigt, warum Prognosen auf dieser Ebene so schwierig sind. 15 Tore in einer Partie, ein 6:4 nach mehreren Führungswechseln, ein aufgeholtes 1:4 und ein Sieg nach fast 70 Minuten in Unterzahl: Schon das erste Wochenende bot reichlich Stoff. Auf eine Bewertung anhand der Tabelle kann dabei getrost verzichtet werden. Viel interessanter sind die ersten Geschichten, die die vier Gruppen hervorgebracht haben.

Das vielleicht wildeste Spiel der Bezirksliga Hamburg, Gruppe 1 lieferten Concordia Hamburg II und Sport-Club Eilbek II. Concordia führte zunächst 2:0, fand sich kurz vor der Pause aber plötzlich mit 2:3 im Hintertreffen wieder. Luca Goncalves Aparicio glich noch vor dem Seitenwechsel aus, doch auch beim 3:4 musste die Mannschaft erneut reagieren. Aparicio stellte per Foulelfmeter auf 4:4, anschließend sorgten Moritz Gutgesell und Luka Levin Seidel-Whitelaw für den 6:4-Endstand. Mit drei Treffern wurde Aparicio zum Gesicht einer Partie, die praktisch ständig eine neue Richtung nahm.

In der Bezirksliga Hamburg, Gruppe 2 fiel der Blick zunächst auf HEBC Hamburg II. Gegen den Duvenstedter SV gerieten die Gastgeber nach 14 Minuten mit 1:2 in Rückstand, danach kippte die Partie komplett. HEBC traf noch vor der Pause zum 3:2 und zog nach dem Seitenwechsel davon. Am Ende stand ein 7:3, bei dem Murat Eren Aktürk, Arun Yogesh Paul Torani und Deniz Baran Alan jeweils doppelt erfolgreich waren. Aus einem misslungenen Start wurde so einer der klarsten Siege des Wochenendes.

Ein mindestens ebenso deutliches Ausrufezeichen setzte die VSG Stapelfeld beim 7:0 gegen TuS Aumühle-Wohltorf. Besonders bemerkenswert: Mit Jannes Haubner und Amagio Alberts gelangen gleich zwei Spielern Dreierpacks. Schon zur Pause war die Begegnung klar entschieden, danach baute Stapelfeld den Vorsprung weiter aus. Auch der 4:1-Erfolg von TuS Dassendorf II beim TSV Glinde unterstrich, dass der Auftakt in dieser Gruppe einiges zu bieten hatte.

Einen ganz anderen Charakter hatte der 3:0-Erfolg des Hamburger SV III gegen Sport-Club Eilbek. Im Duell der beiden Absteiger legte der HSV bereits vor der Pause durch Marcus Borgmann und Jannis Marc Daniels vor, Tarek Abdalla sorgte nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung. Auch der TSV Sasel II schrieb eine starke Auftaktgeschichte: Beim 3:2 gegen den SV Uhlenhorst-Adler lag Sasel zweimal zurück, drehte das Spiel aber durch Treffer von Lukas Stark und Marvin Konteh innerhalb von nur einer Minute.

Gruppe 3: Harksheide III liefert das Torfestival des Wochenendes

Für die außergewöhnlichste Zahl des gesamten 1. Spieltags sorgte die Bezirksliga Hamburg, Gruppe 3. TuRa Harksheide III gewann bei SV Uhlenhorst-Adler II mit 11:4 - 15 Tore in 90 Minuten. Dabei verteilte sich die Offensivshow nicht einmal auf besonders viele Schultern. Ole Riege, Paul Daschke und Joschua Hartwig Graf trafen jeweils dreimal und erzielten damit gemeinsam neun der elf Harksheider Tore. Nach einem frühen 0:1-Rückstand entwickelte sich das Spiel schnell zu einer einseitigen Angelegenheit.

Deutlich knapper, aber mindestens genauso dramatisch ging es zwischen dem Wedeler TSV und SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld zu. Wedel führte in der 78. Minute noch mit 3:2 und schien auf Kurs zu sein. Dann traf Lennart Klages zum Ausgleich, bevor Roman Dömpke in der 88. Minute das 4:3 für Schenefeld erzielte. Auch der SV Eidelstedt entschied seine Partie beim SC Egenbüttel sehr spät: Paul Sellger erzielte in der 90. Minute den Treffer zum 2:1.

Gruppe 4: Teutonia II holt ein 1:4 auf - Süderelbe trotzt langer Unterzahl

Ein Comeback wie aus dem Lehrbuch bot die Bezirksliga Hamburg, Gruppe 4. Die Groß Flottbeker SpVgg führte gegen FC Teutonia 05 Ottensen II nach 47 Minuten mit 4:1. Viel deutete auf einen klaren Heimsieg hin, doch die Gäste meldeten sich in der Schlussphase eindrucksvoll zurück. Philip Varoga verkürzte in der 78. Minute, Levi Brandt stellte sechs Minuten später auf 4:3 und Segun Steven Adedeji vollendete in der 88. Minute die Aufholjagd zum 4:4.

Eine andere Form von Moral bewies FC Süderelbe II gegen FFC 08 Finkenwerder. Bereits in der 23. Minute sah Noha Madimba Katanga die Rote Karte, zu diesem Zeitpunkt lag Süderelbe zudem mit 0:1 zurück. Trotzdem blieb die Mannschaft im Spiel. In der 71. Minute glich Henry Steinbeck aus, nur eine Minute später drehte Sop Ouandie Pa Ngassi Diallo die Partie komplett. Fast 70 Minuten Unterzahl, Rückstand und trotzdem ein 2:1 - viel eindrucksvoller lässt sich ein Auftakterfolg kaum erarbeiten.

Auch Harburger Türksport setzte mit dem 6:3 gegen SC Sternschanze II ein offensives Zeichen. Nach frühem Rückstand drehten die Harburger die Partie noch vor der Pause und ließen sich auch von einer späteren Roten Karte nicht mehr entscheidend aus dem Konzept bringen.

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