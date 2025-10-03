 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Markus Evert

Von 11 bis 21 Uhr: Das volle Programm am Tag der Deutschen Einheit

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Verbandsliga bis zur 2. Kreisklasse auf einen Blick

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 1 SA
Kreisoberliga

Am Tag der Deutschen Einheit ruht der Ball in Sachsen-Anhalt nicht. Von 11 bis 21 Uhr rollt in den verschiedenen Ligen der Ball, von der Verbandsliga bis zur 2. Kreisklasse geht es um Punkte. Hier gibt es die Ansetzungen des Tages in der großen Übersicht:

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
15:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
14:00live

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
14:00

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt II
VfL Querfurt
VfL QuerfurtQuerfurt
14:00live

Heute, 18:30 Uhr
SG Spergau
SG SpergauSpergau
SV Beuna
SV BeunaBeuna
18:30live

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 18:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg II
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
18:00live

Bördeoberliga

Heute, 14:00 Uhr
TSV Hadmersleben
TSV HadmerslebenHadmersleben
SG Germania Wulferstedt
SG Germania WulferstedtWulferstedt
14:00live

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 16:00 Uhr
VSG Löbitz 1971
VSG Löbitz 1971Löbitz
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
16:00

Kreisliga Wittenberg

Heute, 14:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum II
ESV Bergwitz 05
ESV Bergwitz 05Bergwitz
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
Mühlangeraner SV
Mühlangeraner SVMühlangeraner SV
TSV Blau-Weiß 90 Prettin
TSV Blau-Weiß 90 PrettinPrettin
15:00live

Kreisliga Altmark Ost

Heute, 14:00 Uhr
TuS Sandau
TuS SandauSandau
SV Rochau
SV RochauRochau
14:00

Bördeliga

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Groß Rodensleben
SV Eintracht Groß RodenslebenRodensleben
SV Grün-Weiß 1926 Süplingen
SV Grün-Weiß 1926 SüplingenSüplingen
15:00

Heute, 17:30 Uhr
SV Blau-Gelb Ausleben
SV Blau-Gelb AuslebenAusleben
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
17:30

Kreisklasse 2 - Burgenland

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Profen
SV Eintracht ProfenProfen II
SG Krauschwitz/Teuchern/Nessa
SG Krauschwitz/Teuchern/NessaSG Krauschwitz/Teuchern/Nessa
14:00live

Harzklasse

Heute, 11:00 Uhr
SG Germania Rohrsheim 1892
SG Germania Rohrsheim 1892Rohrsheim
MSV Eintracht Halberstadt
MSV Eintracht HalberstadtEintr. Halb.
0
1

1. Kreisklasse - Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau II
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg II
19:00live

2. Kreisklasse 2 - Saalekreis

Heute, 14:00 Uhr
SV Gröst
SV GröstSV Gröst
SV Großkayna
SV GroßkaynaGroßkayna
Abgesagt

Freundschaftsspiel Herren

Heute, 14:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
14:00live

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 13:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
13:00

A-Junioren-Kreispokal Wittenberg

Heute, 11:00 Uhr
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
0
1

U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 11:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
11:00

