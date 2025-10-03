Von 11 bis 21 Uhr: Das volle Programm am Tag der Deutschen Einheit

Am Tag der Deutschen Einheit ruht der Ball in Sachsen-Anhalt nicht. Von 11 bis 21 Uhr rollt in den verschiedenen Ligen der Ball, von der Verbandsliga bis zur 2. Kreisklasse geht es um Punkte. Hier gibt es die Ansetzungen des Tages in der großen Übersicht:

Heute, 14:00 Uhr FSV Barleben Barleben SV 1890 Westerhausen Westerhausen 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen SV Dessau 05 Dessau 05 14:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau SC Bernburg SC Bernburg 15:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr LSG Lieskau Lieskau SG Reppichau Reppichau 14:00 live PUSH

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr Burger BC Burger BC Möringer SV Möringer SV 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TuS Siegfried 09 Wahrburg Wahrburg SV Viktoria Uenglingen Uenglingen 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr Kreveser SV Kreveser SV VfB 07 Klötze Klötze 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr Rossauer SV Rossauer SV SV Eintracht Salzwedel Salzwedel 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Medizin Uchtspringe Uchtspringe SV 51 Langenapel Langenapel 14:00 PUSH

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 18:30 Uhr SG Spergau Spergau SV Beuna Beuna 18:30 live PUSH

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 18:00 Uhr Osterburger FC Osterburg II FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde II 18:00 live PUSH

Bördeoberliga

Heute, 14:00 Uhr TSV Hadmersleben Hadmersleben SG Germania Wulferstedt Wulferstedt 14:00 live PUSH

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 16:00 Uhr VSG Löbitz 1971 Löbitz SV Mertendorf Mertendorf 16:00 PUSH

Kreisliga Wittenberg

Heute, 14:00 Uhr Oranienbaumer SV Hellas 09 Oranienbaum II ESV Bergwitz 05 Bergwitz 14:00 live PUSH

Kreisliga Altmark Ost

Heute, 14:00 Uhr TuS Sandau Sandau SV Rochau Rochau 14:00 PUSH

Harzklasse

1. Kreisklasse - Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr KSG Berkau Berkau II TuS Siegfried 09 Wahrburg Wahrburg II 19:00 live PUSH

2. Kreisklasse 2 - Saalekreis

Freundschaftsspiel Herren

Heute, 14:00 Uhr Oscherslebener SC Oschersleben Delay Sports Berlin Delay Sports 14:00 live PUSH

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 13:00 Uhr Turbine Halle Turbine II JSG Mansfelder Grund JSG Mansfelder Grund 13:00 PUSH

A-Junioren-Kreispokal Wittenberg

Heute, 11:00 Uhr NSG Lutherkicker NSG Lutherkicker NSG Gräfenhainichen NSG Gräfenhainichen 0 1 PUSH

U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

