Von 10 bis 21 Uhr: Das volle Programm am Tag der Deutschen Einheit

Frauen-Landesliga

Heute, 11:00 Uhr BSG Motor Zschopau Zschopau SG Jößnitz SG Jößnitz 11:00 PUSH

Muldental-Kreisoberliga

Landskron-Oberlausitzliga

Heute, 15:00 Uhr Holtendorfer SV Holtendorf LSV Friedersdorf Friedersdorf 15:00 PUSH

Sparkassenoberliga Westlausitz

Kreisliga Chemnitz

Kreisliga A, Staffel 1 - Westlausitz

1. Kreisklasse West - Erzgebirge

Heute, 15:00 Uhr SV Eisen Erla SV Erla SG Breitenbrunn Breitenbrunn 15:00 PUSH

1. Kreisklasse Meißen

Heute, 14:00 Uhr SV 47 Stauchitz Stauchitz II SV Strehla SV Strehla 14:00 PUSH

2. Kreisklasse Meißen

Erzgebirgsliga Frauen

AOK-Plus-Landespokal U19

Heute, 11:00 Uhr BSC Freiberg BSC Freiberg TSV IFA Chemnitz IFA Chemnitz 11:00 PUSH

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!