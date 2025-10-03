 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Sebastian Bloch

Von 10 bis 21 Uhr: Das volle Programm am Tag der Deutschen Einheit

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Regionalliga bis zur 2. Kreisklasse auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
2. Kreisklasse St. 1
Kreisoberliga
Kreisliga Chemnitz
1. Kreisklasse West
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
14:00live

Frauen-Landesliga

Heute, 11:00 Uhr
BSG Motor Zschopau
BSG Motor ZschopauZschopau
SG Jößnitz
SG JößnitzSG Jößnitz
11:00

Muldental-Kreisoberliga

Heute, 15:00 Uhr
ATSV Frisch Auf Wurzen
ATSV Frisch Auf WurzenFA Wurzen
SV Blau-Weiß Bennewitz
SV Blau-Weiß BennewitzBW Bennewitz
15:00

Landskron-Oberlausitzliga

Heute, 15:00 Uhr
Holtendorfer SV
Holtendorfer SVHoltendorf
LSV Friedersdorf
LSV FriedersdorfFriedersdorf
15:00

Sparkassenoberliga Westlausitz

Heute, 19:00 Uhr
SC 1911 Großröhrsdorf
SC 1911 GroßröhrsdorfGroßröhrsd.
SG Großnaundorf
SG GroßnaundorfGroßnaundorf
19:00

Kreisliga Chemnitz

Heute, 18:30 Uhr
FSV Grün-Weiß Klaffenbach
FSV Grün-Weiß KlaffenbachKlaffenbach II
Spvgg Blau-Weiß Chemnitz 02
Spvgg Blau-Weiß Chemnitz 02BW Chemnitz
18:30

Kreisliga A, Staffel 1 - Westlausitz

Heute, 15:00 Uhr
SG Wilthen
SG WilthenSG Wilthen
BSG Sohland-Oppach
BSG Sohland-OppachSohl.-Oppach
15:00

1. Kreisklasse West - Erzgebirge

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Albernau
SV Blau-Weiß AlbernauSV Albernau
Neustädtler SV
Neustädtler SVNeustädtler II
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Eisen Erla
SV Eisen ErlaSV Erla
SG Breitenbrunn
SG BreitenbrunnBreitenbrunn
15:00

1. Kreisklasse Meißen

Heute, 14:00 Uhr
SV 47 Stauchitz
SV 47 StauchitzStauchitz II
SV Strehla
SV StrehlaSV Strehla
14:00

2. Kreisklasse Meißen

Heute, 14:00 Uhr
TSG Blau-Weiß Großlehna
TSG Blau-Weiß GroßlehnaBW Großlehna
SV Leipzig Nordwest
SV Leipzig NordwestLeipzig NW II
14:00live

Erzgebirgsliga Frauen

Heute, 17:00 Uhr
SG ISG Satzung / Preßnitztal
SG ISG Satzung / PreßnitztalSG ISG Satzung
SpG Affalter/Aue 3
SpG Affalter/Aue 3SpG Affalter/Aue 3
17:00

AOK-Plus-Landespokal U19

Heute, 11:00 Uhr
SV Fortuna Langenau
SV Fortuna LangenauSV Langenau
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
Abgesagt

Heute, 11:00 Uhr
Reichenbacher FC
Reichenbacher FCReichenbach
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
11:00
+Video

Heute, 11:00 Uhr
VfL Pirna-Copitz 07
VfL Pirna-Copitz 07Pirna-Copitz
Soccer for Kids Dresden
Soccer for Kids DresdenSoccer
11:00

Heute, 11:00 Uhr
BSC Freiberg
BSC FreibergBSC Freiberg
TSV IFA Chemnitz
TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz
11:00

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 03.10.2025, 10:00 Uhr
Kevin GehringAutor