Von 0:1 zu 4:2: Ruhrtal fegt Herbede in Halbzeit zwei vom Platz

Die DJK Ruhrtal Witten hat im Kreispokal das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft setzte sich am Donnerstagabend mit 4:2 (0:1) gegen den SV Herbede durch. Schon vor dem Spiel war klar gewesen, dass beide Teams mit Rückenwind antraten: Ruhrtal hatte sich in der Runde zuvor in einem dramatischen Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten TuS Heven durchgesetzt, während Herbede beim 5:4-Erfolg in Hattingen das Spiel erst spät gedreht hatte.

Die Gäste aus Herbede starteten druckvoll in die Partie und erspielten sich früh mehrere gefährliche Abschlüsse. In der 13. Minute gelang ihnen die verdiente Führung: Nach einem zunächst abgewehrten Schuss reagierte Michael Kraus am schnellsten und traf zum 0:1.

Ruhrtal zeigte in dieser Phase Schwierigkeiten im Spielaufbau und kam erst nach rund 20 Minuten besser ins Spiel. Klare Torchancen blieben jedoch zunächst aus, sodass Herbede mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause ging.

Die zweite Halbzeit begann mit einem völlig veränderten Bild. Ruhrtal agierte nun deutlich zielstrebiger und glich in der 54. Minute durch eine eingespielte Freistoßvariante durch Özer aus. Nur eine Minute später brachte Benjamin Kumi Appia die Gastgeber per Abstauber mit 2:1 in Führung.

Herbede zeigte sich vom Doppelschlag sichtbar verunsichert. Ruhrtal übernahm nun weitgehend die Kontrolle über das Spiel.

Mangerich und Ben Naas machen den Sieg perfekt

In der 72. Minute erhöhte Julian Mangerich auf 3:1. Zwar gelang Herbede durch Finn Schubert in der 85. Minute noch der Anschlusstreffer zum 3:2, doch die Schlussoffensive der Gäste blieb ohne Erfolg.

Kurz vor Spielende entschied Aiman Ben Naas die Partie endgültig. Nach einem Zuspiel in die Tiefe behielt er im Eins-gegen-Eins die Übersicht und traf zum 4:2-Endstand (89.).

Fazit

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang sicherte sich die DJK Ruhrtal den Einzug ins Viertelfinale. Herbede verpasste es insbesondere in der ersten Halbzeit, seine Chancen deutlicher zu nutzen, und musste sich am Ende verdient geschlagen geben.





Da der TuS Stockum sein Spiel gegen VFB Günnigfeld mit 1:3 verlor, treffen die Ruhrtaler am 12.03.2026 auf den VFB. Diesmal kein Bezirks, sondern ein Kreisligist. Ein Weiterkommen ist auch dort möglich. Das Heimrecht gehört erneut der DJK.