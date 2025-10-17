Vom Zweitliga-Volleyballer zum Landesklasse-Kicker: "Ein Supertyp"

Tim Walzer hatte am vergangenen Wochenende ein in Sachsen-Anhalt ziemlich einmaliges Sport-Programm. Am Nachmittag feierte der 30-Jährige mit den Fußballern des Dessauer SV 97 den Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale (4:2 gegen Stahl Aken) , nur wenig später am Abend stand er mit den Drittliga-Volleyballern der Dessau Volleys auf der Platte - und feierte auch mit diesen einen Sieg.

"Ich hatte es mir anstrengender vorgestellt, als es zum Schluss war", blickt Walzer auf die ungewöhnliche Doppelbelastung zurück. Im Fußballspiel habe er nach der Vorentscheidung zum 4:2 (68. Minute) "schon etwas Kräfte gespart", erzählt er. So dass er nach dem Wechsel von den Rasen- zu den Hallenschuhen noch für anderthalb Sätze im Heimspiel der Dessau Volleys gegen den USC Magdeburg zum Einsatz kommen konnte. "Ich bin nicht von so viel Spielzeit ausgegangen, aber der Spielverlauf gab es her", erzählt Walzer. "Dazu kommt natürlich, dass es eine ganz andere Belastung ist."

Die Belastungen des Volleyballs kennt der 1,90-Meter-Hüne nur zu gut. Zwei Jahre spielte Walzer mit den Dessau Volleys sogar in der 2. Bundesliga bis zum Abstieg im Sommer - und seinem persönlichen Abschied. "Ich war kein Stammspieler mehr bei den Volleys, da jüngere, bessere Spieler zu Recht mehr Spielzeit bekamen", erklärt Walzer. Außerdem plagte er sich mit einer älteren Verletzung am Knöchel herum. "Dazu hat man Freundin und Familie, die öfter mal hinten anstanden", ergänzt er. Klar war aber auch: "Ich kann nie aufhören mit Sport."

So führte der Weg (zurück) zum Dessauer SV 97. Unweit des Sportplatzes hatte er in der Kindheit gewohnt. An den Kienfichten hatte Walzer schon in der Jugend - wenn auch nur für wenige Monate - gespielt. "Dazu haben mehrere Freunde zuvor schon in der ersten Mannschaft des DSV gespielt, weshalb der Weg nicht weit war", berichtet der ehemalige Mittelblocker von seinem Sportarten-Wechsel: "Ich hatte sowieso Lust, nochmal Fußball auszuprobieren und das war dann der beste und kürzeste Weg zum Einstieg." Zumal: "Beim Volleyballtraining durften wir immer, wenn wir gewonnen hatten, einmal in der Woche Fußball spielen. Da habe ich auch schon gemerkt, dass mir das großen Spaß macht."

Trainerlob für Ex-Volleyballer: "Wahnsinnige Lernkurve"

Für den Landesklasse-Vertreter ist der ehemalige Volleyballer ein Glücksgriff. Auf der linken Abwehrseite ist der Neuzugang bereits gesetzt. "Tim ist Sportler durch und durch", sagt DSV-Trainer Konstantin Risse. "Er ist ein Supertyp, durchtrainierter, athletisch." Und er hat sich nach dem Wechsel schnell zurechtgefunden: "Er hat sich super entwickelt in den ersten vier Monaten, hat einen großen Sprung gemacht und sich das Spielverständnis angeeignet. Er hat eine wahnsinnige Lernkurve - und ist darüber hinaus auch menschlich ein absoluter Gewinn für die Mannschaft", unterstreicht Risse.

Dabei war es für Walzer zunächst eine gehörige Umstellung. "Im Volleyball muss man für jeden Punkt kämpfen und in jeder Sekunde des Spiels immer etwas tun, sonst fällt der Ball auf den Boden", erzählt er und ergänzt: "Das ist im Fußball nicht ganz so. Man muss, um zu gewinnen, zwar auch was tun und aktiv sein, aber es gibt verschiedene Phasen. Die Anfangsphase, in der jeder erstmal keinen Fehler machen möchte. Die Druckphasen, aber auch die Phasen, in denen man den Ball lieber einmal mehr hinten herum spielt. Im Volleyball gibt es nur 100 Prozent nach vorne, sonst machst du den Punkt nicht." Dagegen spiele der Faktor Zeit im Fußball eine andere Rolle: "Manchmal braucht es etwas mehr Geduld und Fingerspitzengefühl für den richtigen Moment."

Der Körperkontakt als zweite große Umstellung

Der zweite große Unterschied "ist klar der Körperkontakt", betont Walzer. "Da habe ich auch noch kein richtiges Gefühl für und das ist auch nicht einfach zu lernen, wann wo wie viel Körper gebraucht wird", sagt er. "Das fängt schon vorm Spiel in der Kabine an. Da läuft vielleicht mal aggressivere Musik, da macht ein Trainer oder Kapitän eine emotionale Ansage und erinnert an die Zweikampfhärte, mit der man ja wirklich weit kommt in der Landesklasse. Das habe ich immer wieder jetzt festgestellt. Sobald diese da ist, kommt man besser ins Spiel und gewinnt leichter auch spielerisch die Oberhand." Aus dem Volleyball kannte er so etwas nicht. Doch genau das mag er - "gerade als Abwehrspieler", wie er unterstreicht.