Vom Zweifel zur Bezirksliga: Würm-Lindern belohnt seinen Glauben

Die SG Union Würm-Lindern hat eine starke Saison mit dem Aufstieg in die Bezirksliga gekrönt. Mit 66 Punkten, 98 erzielten Treffern und der zweitbesten Offensive der Liga sicherte sich die Mannschaft von Trainer Sean King den zweiten Tabellenplatz. Dass dieser Rang durch die Versetzungen anderer Mannschaften ebenfalls zum Aufstieg reicht, ist für den Verein die Belohnung einer Spielzeit, die von Rückschlägen, großem Zusammenhalt und bemerkenswerter Beharrlichkeit geprägt war.

„Der Schlüssel zum Erfolg lag mit Sicherheit daran, dass die Jungs nach den unerwarteten und unnötigen Niederlagen gegen Karken und Golkrath am Ball geblieben sind“, sagt King. Die Mannschaft habe trotz der Rückschläge auf ihre Chance gewartet und sei „in der entscheidenden Phase nervenstark geblieben“.

Als der Schlusspfiff des letzten Spieltags ertönte, war die Erleichterung bei der SG Union Würm-Lindern groß. Nach 21 Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen steht der Traditionsverein als Tabellenzweiter der Kreisliga A Heinsberg fest und kehrt in die Bezirksliga zurück. Für Trainer Sean King ist dieser Erfolg vor allem das Ergebnis einer Mannschaft, die auch in schwierigen Phasen nie den Glauben verlor.

Als entscheidenden Faktor nennt King den außergewöhnlichen Zusammenhalt innerhalb des Vereins. „Wenn ich vom Teamgeist innerhalb der Mannschaft sprechen muss, muss ich sagen, dass man das nur noch extrem selten in einem Verein so vorfindet wie in Lindern.“ Durchschnittlich 18 Spieler im Training seien Ausdruck dieser Mentalität. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm die Auswärtsniederlage beim späteren Meister FC Dynamo Erkelenz. „Danach war die Stimmung geknickt. Aber wir sind mit der gesamten Mannschaft plus Partnerinnen ins LeClou gefahren und haben zusammen gegessen. Es waren über 40 Leute zusammen. Das fand ich sensationell und einfach unfassbar.“

Besonders herausfordernd war für den Trainer die Zeit nach der Winterpause. „Da haben viele extern davon gesprochen, dass wir nicht oder nur sehr schwer zu schlagen sind in der Verfassung, die wir dort hatten“, erinnert sich King. Als anschließend gegen vermeintlich schwächere Gegner Punkte liegen gelassen wurden, geriet die Mannschaft unter Druck. „Bis nach dem Golkrath-Spiel war es sehr schwierig. Da noch einmal den Turnaround hinzubekommen, war nicht leicht. Aber es hat durch intensive und harte Arbeit funktioniert.“

Rückblickend macht der Coach zwei Partien als Schlüsselmomente des Aufstiegs aus. Zum einen den 3:0-Erfolg bei Union Schafhausen II, als zahlreiche Stammkräfte fehlten. „Da ziehe ich heute noch den Hut vor, was die Jungs da geliefert haben.“ Zum anderen den Sieg in Breberen. „Da zu bestehen in einer großen Drucksituation war schon überragend. Da habe ich zum ersten Mal für mich wieder ein wenig geträumt.“ Schließlich wisse jeder in der Liga, wie schwer es sei, in Breberen zu gewinnen.

Interessanterweise nennt King bei seinen persönlichen Saisonhöhepunkten zwei Niederlagen. Sowohl beim 2:3 in Erkelenz als auch bei der Niederlage im Spitzenspiel beim SC Selfkant habe seine Mannschaft außergewöhnliche Leistungen gezeigt. Besonders imponierte ihm die Moral in Unterzahl in Selfkant. Den größten Moment sieht er jedoch im letzten Heimspiel. „Unter dem Druck gewinnen zu müssen, um aufzusteigen, war schon extrem.“ Die Art und Weise, wie seine Mannschaft diese Herausforderung meisterte, erfüllt ihn mit besonderem Stolz.

Für King selbst ist der Aufstieg der bislang größte Erfolg seiner Trainerlaufbahn. Gleichzeitig betont er die Bedeutung seines Umfelds. „Ich habe einfach ein phantastisches Team hinter mir, mit meinen zwei Assistenten Michael Herzog und Jürgen Janes. Und ich habe ein phantastisches Team auf dem Platz.“ Die Freude der Spieler, des Vereins und der Anhänger stehe für ihn im Mittelpunkt. „Anderen eine große Freude gemacht zu haben, das bedeutet mir sehr viel und macht mich ein wenig stolz.“ Sean King weiter: „Dieses Gefühl was ich am Sonntag erleben durfte, wird mir keiner mehr nehmen! Und dieses Gefühl was der ganze Verein am Sonntag erlebt hat, wird ihnen keiner mehr nehmen!“

Die Zielsetzung für die kommende Bezirksligasaison formuliert der Trainer nüchtern. „Klassenerhalt liegt da klar im Fokus.“ Angesichts der Entwicklung seiner Mannschaft zeigt er sich jedoch überzeugt, dass dieses Ziel erreichbar ist. Zunächst dürfen die Spieler den Erfolg genießen. „Jetzt dürfen die Jungs so richtig feiern auf Malle. Das haben sie sich verdient.“

Nach einer Saison voller Höhen und Tiefen, mit der zweitbesten Offensive und einer der stabilsten Defensivreihen der Liga, hat sich die SG Union Würm-Lindern ihren Platz in der Bezirksliga verdient. Für Sean King und seine Mannschaft ist der Aufstieg nicht nur das Ergebnis sportlicher Qualität, sondern vor allem der Beweis dafür, was Beharrlichkeit und Zusammenhalt bewirken können.