Vom Zittern zum Jubel: Preußen-Drama mit Happy End

Der eine oder andere Fan unter den überraschend zahlreichen Zuschauern spekulierte schon auf einen torlosen Ausgang. Zu früh nach Hause ging aber niemand, was sich durchaus lohnte…
BERICHT von Markus Fromm / Preußen Bad Langensalza
Die hartgesottenen Fans wurden lange auf die Folter gespannt, was zumindest den heimischen Anhängern nicht wirklich recht war. Einsetzender Nieselregen bei sieben Grad fabrizierte zudem nicht unbedingt bessere Laune. Die wenigen Abschlüsse der beiden Teams wurden größtenteils durch die energischen Abwehrreihen vereitelt, welche beide einen guten Job machten. Und so wäre ein 0:0 auch durchaus vertretbar gewesen, doch Preußens Schack holte urplötzlich den Hammer raus und versenkte die Kugel aus 25 Metern im Winkel. Das Kurstädter Team jubelte noch, da klingelte es postwendend zum Ausgleich. Eine weite Flanke landete auf dem Kopf von Heymel, der zum 1:1 einnickte und die Schar der Gästefans tatsächlich vom ersten Auswärtssieg in der Thüringenliga träumen ließ. Viel hat nicht gefehlt, denn Büßleben blieb am Drücker und war dicht dran am zweiten Treffer. Rösener schlug den Ball in höchster Not von der Linie, Kreisches Schuss wurde geblockt und eine Ecke in der Nachspielzeit landete auf dem Tornetz. Dadurch ergab sich aber eine letzte Konterchance für die Jungs aus der Rosenstadt, welche Schack einleitete und Schleip steil in die Spitze schickte. Er konnte sich gegen seinen Verfolger behaupten, schloss im richtigen Moment ab und legte das Leder flach mit rechts an Geißler vorbei in die lange Ecke. Riesiger Jubel bei den Preußen, denn auch wenn es spielerisch Magerkost blieb, machte sich die Geduld und das Vertrauen auf die größeren Kraftreserven bezahlt.
Fazit: Aber auch die Gäste verdienten sich Respekt, welche den Preußen alles abverlangt haben und mit solchen Leistungen auf jeden Fall die Klasse halten werden. Für Bad Langensalzas Jungs stehen in Neustadt/Orla und Geratal nun zwei Auswärtsspiele an, wo der sechste Tabellenplatz (der den Preußen im Vorfeld von Büßleben nicht zugetraut wurde) auf jeden Fall bestätigt werden soll.
Gute Besserung wollen die Gastgeber sagen an Büßlebens Richard Monecke, der kurz vor dem 1:0 unglücklich auf dem Boden aufkam und die aus seiner Sicht ohnehin schon ärgerliche Schlussphase an der Bande kauernd mit dem Warten auf den Krankenwagen verbrachte.