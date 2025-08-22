Englische Woche, Teil zwei für den FC Sturm Hauzenberg in der Bayernliga Süd. Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage am Dienstag gegen den FC Deisenhofen wartet der Sturm immer noch auf den Premierenpunkt in der zweithöchsten Amateurklasse. Die nächste Chance auf Zählbares haben die Staffelberger am morgigen Samstag zu Gast bei Türkspor Augsburg. Die Fuggerstädter warten ebenfalls noch auf den ersten Sieg, konnten aber immerhin schon einen Zähler ergattern. Angepfiffen wird das Kellerduell am Samstag um 15 Uhr.
Im Brustton der Überzeugung betont Schwarz auch: "Wir sind nicht so schlecht, wie es die Statistik derzeit aussagt. Wir wollen das nötige Spielglück in Augsburg erzwingen. Vor dem Hintergrund, dass wir kommende Woche den Titelkandidaten Erlbach empfangen und dann spielfrei haben, wäre es vom Zeitpunkt her immens wichtig, endlich zu punkten."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Johannes Stingl plagen muskuläre Probleme, sein Einsatz ist fraglich. Hannes Hobelsberger ist letztmals gesperrt. Philipp Michl saß gegen Deisenhofen schon wieder auf der Bank und wird auch dieses Mal dabei sein. Eralb Sinani ist aus dem Urlaub zurück, inwieweit er für das morgige Spiel in Augsburg eine Option sein kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Kilian Heß, Anton Hobelsberger, Hannes Strohmaier und Moritz Gerhartinger fehlen weiterhin verletzungsbedingt.