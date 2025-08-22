Englische Woche, Teil zwei für den FC Sturm Hauzenberg in der Bayernliga Süd. Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage am Dienstag gegen den FC Deisenhofen wartet der Sturm immer noch auf den Premierenpunkt in der zweithöchsten Amateurklasse. Die nächste Chance auf Zählbares haben die Staffelberger am morgigen Samstag zu Gast bei Türkspor Augsburg. Die Fuggerstädter warten ebenfalls noch auf den ersten Sieg, konnten aber immerhin schon einen Zähler ergattern. Angepfiffen wird das Kellerduell am Samstag um 15 Uhr.

Auch gegen Deisenhofen wollte es nicht klappen. Sechste Niederlage im sechsten Spiel. Der Sturm und die Bayernliga - Beziehungsstatus kompliziert! "Nach dem Spiel haben wir uns brutal geärgert. Es war ganz bitter, die Partie in der 86. Minute noch zu verlieren. Aber wir haben gegen eine spielstarke Deisenhofner Mannschaft eine gute Vorstellung gezeigt", hebt Trainer Dominik Schwarz das Positive hervor. Demzufolge läuft auch niemand in Sack und Asche durchs Staffelbergstadion. "Die Stimmung im Training ist weiterhin gut", beteuert Schwarz, der für den Auftritt in Augsburg hofft, "dass wir es schaffen, unsere phasenweise starken Leistungen konstant über 90 Minuten abzurufen".

Im Brustton der Überzeugung betont Schwarz auch: "Wir sind nicht so schlecht, wie es die Statistik derzeit aussagt. Wir wollen das nötige Spielglück in Augsburg erzwingen. Vor dem Hintergrund, dass wir kommende Woche den Titelkandidaten Erlbach empfangen und dann spielfrei haben, wäre es vom Zeitpunkt her immens wichtig, endlich zu punkten."