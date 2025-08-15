Vom Wohnort aus nun in die andere Richtung

Der 25-Jährige wohnt in Einöd und fährt nun ins Training genau in die andere Richtung als bislang. Der Defensivallrounder hatte zuletzt das Trikot des Saarlandligisten FSV Jägersburg getragen. Zuvor konnte Holzweißig unter anderem beim FC Homburg II sowie bei der U23 der SV Elversberg wertvolle Erfahrungen sammeln. An der Elversberger Kaiserlinde hatte der 25-Jährige auch im Jugendbereich eine gute fußballerische Ausbildung genossen. Beim FSV Jägersburg traf Holzweißig allerdings im Defensivbereich auf sehr viele Konkurrenten und kam daher nicht auf die gewünschten Spielzeiten.

Dies soll sich nun beim Landesligisten TSC Zweibrücken ändern. Dort ist seit der Sommerpause mit Björn Klos ein neuer Trainer im Amt, der sich in der Saarlandliga zuletzt bei seinen Tätigkeiten bei Borussia Neunkirchen und dem SV Merchweiler einen guten Namen gemacht hatte. "Jonas hatte leider bei seinen beiden letzten Stationen beim FC Homburg II und in Jägersburg jeweils enormes Verletzungspech. Falls er nun gesund bleibt, wirder für uns eine richtige Vertärkung sein", ist sich der 41-Jährige sicher. Der neue Trainer des TSC Zweibrücken freue sich ungemein auf die Zusammenarbeit mit dem in der Defensive vielseitig einsetzbaren Neuzugang. Klos hat auch bereits angekündigt, den Neuzugang am Samstag um 17 Uhr im Heimspiel gegen den VfR Baumholder in der Abwehrkette direkt von Beginn an aufzubieten. Mit dem VfR Baumholder kommt eine Mannschaft an den Wattweiler Berg, die in der Saison 2023/24 noch der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar angehörte. Nach dem Abstieg aus dieser überregionalen Klasse ist diese Elf dann direkt in die Landesliga West durchgereicht worden - und will sich nun in der neuen Umgebung wieder in einem sportlich positiveren Licht präsentieren. Von daher ist am Samstag am Wattweiler Berg mit einer extrem spannenden Begegnung zu rechnen - der Sieger stellt den Anschluss nach oben her, während der Verlierer erst einmal in den Tabellenkeller hineinrutscht.