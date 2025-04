vom Winde verweht - Petershütte siegt in Bleckenstedt

Bleckenstedt, wie schon erwähnt, wartet bisher noch auf den ersten Dreier des neuen Jahres, erst ein Punkt konnte gegen den Aufsteiger BSC Acosta geholt werden. Nun stand also der nächste Aufsteiger auf dem Parkett, der auch tief im Abstiegskampf steckt und vor der Partie auf dem vorletzten Platz stand. Der Wind machte das Spiel für beide Teams aber vorerst erstmal schwierig. "Aufgrund der Sturmböen war es für beide Teams ein sehr schwieriges Spiel." so Sascha Dempwolf, Trainer der Gäste.

"In der ersten Halbzeit hatten wir den Wind im Rücken, was es für uns ein wenig Leichter machte." so der Coach der Gäste weiter. Dieser Rückenwind trug direkt Früchte und bereits in der vierten Minute erzielte Jannis Kleeberg das 0:1. Petershütte hatte noch zwei weitere Möglichkeiten im ersten Durchgang, aber Davin Malina und Jonah Kriebel verpassten Hereingaben knapp.

Mit dem 0:1 ging es dann auch in die Kabinen. "Zweite Halbzeit dann umgekehrtes Spiel. Bleckenstedt hatte mit Rückenwind optische Überlegenheit." so Dempwolf. Diese münzte Bleckenstedt auch direkt zum 1:1 durch Thomas Sonntag um. Doch nur zwei Minuten nach dem Ausgleich, erzielte Petershütte wieder den Führungstreffer. Nachdem Bleckenstedt eine Flanke nicht richtig klären konnte, erzielte wieder Kleeberg aus knapp 18 Metern das 1:2.

"Danach haben wir die Angriffe auch gut wegverteidigt." sah Dempwolf. Bleckenstedt lief an, konnte aber nicht mehr den Ausgleich erzielen. Stattdessen konterte Petershütte in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:3 und der Auswärtssieg war eingetütet. Nach dem 3:2-Hinspielsieg für Bleckenstedt, revanchierte sich der Aufsteiger also direkt. "Ich denke, dass der Sieg nicht ganz unverdient war." resümierte Dempwolf.

Durch den Sieg sprangen die Gäste auf Platz 13 hoch, an Lengede und Helmstedt vorbei, die beide ohne Punkte aus dem Wochenende gingen. Bleckenstedt bleibt im Niemandsland der Tabelle und braucht wieder ein Erfolgserlebnis.