Vom Winde verweht: Aunkirchen verliert Jahresauftakt in Unteriglbach

– Foto: Patrick Loibl

Der FC Aunkirchen muss sich im ersten Pflichtspiel des Jahres mit 2:3 in Unteriglbach geschlagen geben und einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen.

Der FCA verschlief die ersten 20 Minuten komplett, leistete sich auf dem holprigen Geläuf und starken Windböen zu viele Fehler im Spielaufbau und lief in Konter der Gastgeber. So konnte Maier mit einem Doppelpack den FCU mit 2:0 in Führung bringen, wobei Unteriglbach sogar noch Chancen auf weitere Treffer hatte. Nach stellte der FCA ein wenig um und kam mit Mithilfe der Hausherren zurück ins Spiel. Erst wurde Weingärtler auf die Reise geschickt und im Strafraum gefoult. Eder verwandelte den fälligen Strafstoß souverän. Und nur 3 Minuten später nutzte Bauer einen Aufbaufehler des FCU zum Doppelschlag aus - alles wieder offen nach 31 Minuten. Kurz vor der Pause war der Aufschrei im Aunkirchener Lager groß, als Schiedsrichter Hauer einen klaren Foulelfmeter an Weingärtler nicht pfiff. Somit ging's mit dem Remis in die Kabine.