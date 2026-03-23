Vom Winde verweht: Aunkirchen verliert Jahresauftakt in Unteriglbach

Der FC Aunkirchen muss sich im ersten Pflichtspiel des Jahres mit 2:3 in Unteriglbach geschlagen geben und einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen.
Der FCA verschlief die ersten 20 Minuten komplett, leistete sich auf dem holprigen Geläuf und starken Windböen zu viele Fehler im Spielaufbau und lief in Konter der Gastgeber. So konnte Maier mit einem Doppelpack den FCU mit 2:0 in Führung bringen, wobei Unteriglbach sogar noch Chancen auf weitere Treffer hatte. Nach stellte der FCA ein wenig um und kam mit Mithilfe der Hausherren zurück ins Spiel. Erst wurde Weingärtler auf die Reise geschickt und im Strafraum gefoult. Eder verwandelte den fälligen Strafstoß souverän. Und nur 3 Minuten später nutzte Bauer einen Aufbaufehler des FCU zum Doppelschlag aus - alles wieder offen nach 31 Minuten. Kurz vor der Pause war der Aufschrei im Aunkirchener Lager groß, als Schiedsrichter Hauer einen klaren Foulelfmeter an Weingärtler nicht pfiff. Somit ging's mit dem Remis in die Kabine.
In der zweiten Hälfte war dann Aunkirchen lange Zeit die bessere Mannschaft, verpasste es aber wirklich gefährlich vor's Tor zu kommen. Die beste Chance hatte Bauer mit einem Freistoß, der von der Mauer noch zur Ecke abgefälscht wurde. In der Schlussviertelstunde fand dann aber Unteriglbach nochmal die zweite Luft und musste eigentlich durch Maier erneut in Führung gehen - der Stürmer traf den Ball freistehend 5 Meter vorm Tor nicht. So schien es auf ein Unentschieden herauszulaufen, doch nach einem langen Ball ging Kitzlinger im Strafraum zu ungestüm zu Werke - Elfmeter diesmal für den FCU. Sperling trat an, Seiler ahnte die Ecke konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Danach warf Aunkirchen nochmal alles nach vorne, verpasste aber bei ein paar Standards den Lucky Punch.
Ein bitterer Start als in die Frühjahrsrunde für den FCA, der 25 Minuten zu lange im Winterschlaf festhing.