Vom Winde verweht, aber Tabellenführer

Es gibt Tage, an denen man sich fragt, ob der Ball wirklich rund ist – oder ob er sich einfach nur vom Wind treiben lässt. In Veldhausen war Letzteres der Fall. Die Bälle flogen, segelten, stolperten durch die Luft, als hätten sie ein Eigenleben. Fußball im Herbst, wie er eben riecht: nach nassem Gras, kalten Fingern und einer Prise Zufall.

Der SV Veldhausen hatte sich nach zwei Siegen gerade wieder aufgerappelt, als Altenlingen vorbeikam, im Gepäck drei Siege, gute Laune und offenbar auch die besseren Windverhältnisse. Was folgte, war kein Leckerbissen, aber ein ehrlicher Arbeitstag: viel Kampf, wenig Glanz, und irgendwo dazwischen zwei Eckbälle, die bei Altenlingen ans Aluminium krachten wie eine schlecht geschraubte Gartenpforte im Sturm.