Vom Wiesental ins Mösle: Yanik Boos ist U-19-Kapitän beim SC Freiburg

Früh an der Beidfüßigkeit gearbeitet: Yanik Boos aus Hausen im Wiesental, Kapitän der U19 des SC Freiburg | Foto: Achim Keller

Vielleicht braucht es diesen Pragmatismus und eine gewisse Entscheidungsfreudigkeit. Yanik Boos würde die spannende Zeit des Erwachsenwerdens eigentlich gerne noch etwas intensiver erleben. So sei es "schon manchmal nervig", wenn die Kollegen am späten Samstagabend angeschickert aufbrechen, um die Nacht zum Tag zu machen. "Dann gehen sie noch auf irgendein Fest und ich um zehn ins Bett", sagt der 18 Jahre alte Hausener. "Aber wenn man sich für den Weg entscheidet, muss man damit umgehen können.

"Sein Weg, das ist der Fußball. "Darauf war bei ihm immer der volle Fokus", sagt Vater Joachim, der selbst ein stattlicher Mittelfeldspieler und bei etlichen Vereinen als Trainer tätig war. Talent ist gegeben, aber der Senior hat einen veritablen Anteil an der Entwicklung des Sohnes, der nun schon seit vielen Jahren beim SC Freiburg spielt.