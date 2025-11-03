Vom WhatsApp-Chat zur festen Größe im emsländischen Jugendfußball

Lingen. Was mit der Eröffnung einer einfachen WhatsApp-Gruppe am 9. Juni 2016 begann, hat sich zu einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte im emsländischen Jugendfußball entwickelt. Damals – wie noch heute – unter dem Dach des SV Olympia Laxten, zunächst noch ohne offiziellen Namen, aber mit einer klaren Vision: jungen Lingener Talenten eine strukturierte sportliche und persönliche Entwicklung zu ermöglichen. Aus dieser Idee, getragen von engagierten Trainern, Eltern und Verantwortlichen, wuchs über die Jahre das Projekt EmsRookies – ein Zusammenschluss, der heute für moderne Nachwuchsförderung, regionale Identität und nachhaltige Vereinsarbeit steht.

Heute, fast zehn Jahre später, darf man feststellen: Aus dem kleinen Setzling von damals ist etwas Gewachsenes, Beständiges geworden. Natürlich war der Weg dorthin nicht immer einfach. Die Idee der EmsRookies wurde anfangs mit Skepsis betrachtet – sowohl vom damaligen Jugendleistungszentrum Emsland als auch von einigen Lingener Stadtvereinen, die befürchteten, man wolle ihnen ihre Talente abwerben. Doch die Entwicklung der vergangenen Jahre hat ein anderes Bild gezeichnet. Die EmsRookies haben sich nicht als Konkurrenz, sondern als Partner im regionalen Fußball etabliert – insbesondere in enger Verbindung mit dem heutigen Nachwuchsleistungszentrum des SV Meppen. Zahlreiche Spieler haben über die EmsRookies den Sprung in das NLZ geschafft, während andere nach ihrem Dropout dort in Laxten eine neue sportliche Heimat und Motivation gefunden haben.

Lingener Fußball mit EmsRookies-DNA

Auch die anfängliche Skepsis der Lingener Stadtvereine konnte längst widerlegt werden. Wer heute einen Blick ohne Vereinsbrille auf die Kader der ersten Mannschaften in Lingen wirft – etwa beim SV Holthausen-Biene, ASV Altenlingen oder SC Baccum – erkennt schnell: In vielen dieser Teams steckt reichlich EmsRookies-DNA. Zahlreiche ehemalige Jugendspieler haben über das Projekt den Sprung in den Erwachsenenfußball geschafft und prägen heute das Gesicht des Lingener Fußballs. Doch nicht nur auf dem Platz hat die Idee Früchte getragen. Auch auf der Trainerbank sind Spuren der EmsRookies sichtbar – denn so manches Trainertalent hat hier seine ersten Schritte gemacht und ist inzwischen in einem Nachwuchsleistungszentrum oder bei einer ambitionierten Seniorenmannschaft aktiv.

Fußballstandort zwischen zwei Leuchttürmen

Gleichzeitig sind sich die Verantwortlichen der EmsRookies der besonderen geografischen Lage ihres Fußballstandorts 49809 Lingen bewusst. Im Süden befindet sich mit dem SC Spelle-Venhaus ein Verein mit beeindruckender Strahlkraft – rund 2.500 Mitgliedern, über 300 Trainern und Betreuern und der größten Fußballabteilung im gesamten Landkreis. Im Norden wiederum zieht der SV Meppen als regionaler Leuchtturm mit seinem DFB-Nachwuchsleistungszentrum zahlreiche Talente an. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich aktuell vier ehemalige EmsRookies bei der U19 des SC Spelle-Venhaus für höhere Aufgaben im Oberligakader empfehlen und zwei weitere Talente in der U17- und U19-Bundesliga des SV Meppen aktiv sind. Hinzu kommen zwei Spieler, die im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück eine erstklassige fußballerische Ausbildung genießen. All das erfüllt die Verantwortlichen in Lingen mit berechtigtem Stolz – denn der erste Eindruck mag zählen, doch der zweite bleibt. Und so hoffen die EmsRookies, dass viele ihrer Talente eines Tages wieder in die größte Stadt des Emslandes zurückkehren – als gereifte Spieler, Trainer oder Persönlichkeiten, die den Fußballstandort Lingen weiter prägen.

Zusammen wachsen – auf und neben dem Platz

Gleichzeitig richten die EmsRookies den Blick bewusst auch auf sich selbst. Denn Wachstum bedeutet nicht nur sportlichen Erfolg, sondern auch Entwicklung auf und neben dem Platz. Ein Vergleich mag hinken, verdeutlicht aber die Dimension: Die Stadt Lingen mit ihren rund 59.800 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: Oktober 2025) zählt nahezu genauso viele Menschen wie die Färöer-Inseln – ein Land, das sogar über eine eigene Fußballnationalmannschaft verfügt. Keine Sorge, die EmsRookies träumen nicht von Länderspielen, wohl aber von enger Zusammenarbeit. Ziel ist es, noch stärker mit den Jugendabteilungen der Lingener Stadtvereine und den Partnervereinen in der Region zusammenzuwachsen, sich auszutauschen und auf Augenhöhe zum Wohle des Jugendfußballs zu wirken – als verbindendes Netzwerk, das den Nachwuchs im gesamten Emsland nachhaltig stärkt.

Gemeinsam stark für die Zukunft

Der Blick der EmsRookies richtet sich dabei klar nach vorn. Aktuell laufen Gespräche mit dem ASV Altenlingen, um eine gemeinsame, möglicherweise auch für andere Vereine beispielhafte Vereinbarung zur zukünftigen Zusammenarbeit zu entwickeln. Darüber hinaus finden unter der Führung des SV Meppen regelmäßige Treffen mit BW Papenburg und dem SC Spelle-Venhaus statt, um die Weiterentwicklung des emsländischen Jugendfußballs strategisch abzustimmen. Diese Netzwerke zeigen, dass im Emsland ein gemeinsames Verständnis für Nachwuchsförderung wächst – über Vereinsgrenzen hinweg.

Ein besonderer Dank gilt dem Lingener Rathaus, das mit der Bereitstellung des Kunstrasenplatzes im Emslandstadion einen wesentlichen Beitrag zur Trainings- und Spielqualität leistet. Ebenso gebührt großer Dank der Sponsoren-Elf – jenen Möglichmachern, die mit ihrer finanziellen Unterstützung für Material, Ausstattung, Trikots, Fahrtkosten und Übungsleiterpauschalen den Rahmen schaffen, in dem die EmsRookies ihre Leidenschaft und Professionalität leben können. Ohne dieses Engagement wäre ein Projekt dieser Größe in einem Breitensportverein mit Leistungsfußballanspruch kaum realisierbar.

Zugleich darf der Wunsch geäußert werden, dass die Kommunalpolitik den Jugendfußball künftig noch stärker in den Fokus nimmt – und auch die Wirtschaft die Bedeutung des Sports im Zusammenhang mit der Entwicklung von Nachwuchs- und Fachkräften erkennt. Denn wer Woche für Woche drei Trainingseinheiten absolviert, bei Wind und Wetter auf dem Platz steht und lange Fahrten zu Auswärtsspielen auf sich nimmt, beweist Werte, die weit über den Sport hinausreichen. Die EmsRookies sind nicht nur gute Fußballer, sondern vor allem engagierte junge Menschen – auf und neben dem Platz.