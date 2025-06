Vom Wasserwerk an den Weinberg

Der zweite Neuzugang des TSV ist ebenfalls 22 Jahre alt und heißt Tizian Mittereder. Seine Jugend verbrachte er unter anderem bei der SpVgg Bayern Hof und lief die letzten Jahre für die SpVgg Weiden in der Landesliga und Bayernliga auf. Als Offensivspieler war er hierbei zumeist auf den Außenbahnen oder im Sturmzentrum eingesetzt, wo ihm in beiden Ligen diverse Tore und Assists gelungen sind.

Daniel Stöcker: "Wir waren mit Tizian nicht erstmals in Kontakt und ich freue mich, dass er sich nun für uns entschieden hat. Ich denke, es könnte der passende nächste Schritt in seiner Laufbahn sein und dass er sein volles Potential noch lange nicht abgerufen hat. Er hat allein mit der Fahrerei nach Weiden extrem viel Aufwand betrieben, was seine Einstellung untermauert. Nun kann er mit deutlich weniger Stress seine Ziele verfolgen und ich drücke die Daumen, dass dies klappt."