Vom VSK zu den Löwen: Kiekhöfer wechselt nach Rastede Bezirksliga-Meister und Landesliga-Erfahrung von p.s. · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Rastede hat seine Offensive mit Juri Kiekhöfer weiter verstärkt. Der 25-Jährige wechselt vom VSK Osterholz zu den Löwen und bringt Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga mit.

Kiekhöfer verbrachte viele erfolgreiche Jahre bei seinem Heimatverein, ehe es ihn studienbedingt nach Oldenburg zog. Für den FC Rastede ergab sich dadurch die Möglichkeit, den Offensivspieler von einem gemeinsamen Weg zu überzeugen – mit Erfolg. Mit dem VSK Osterholz feierte Kiekhöfer in der Saison 2024/25 die Meisterschaft in der Bezirksliga Lüneburg. In der vergangenen Spielzeit kam er zudem auf vier Treffer in 15 Landesligapartien und leistete damit seinen Beitrag zum Klassenerhalt. Nun soll er seine fußballerische Qualität, Erfahrung und Mentalität beim FC Rastede einbringen.

Sportlicher Leiter Jens Lawrynowicz freut sich über die Verpflichtung: „Die Gespräche mit Juri waren von Anfang an sehr offen und positiv. Umso mehr freut es uns, dass er sich für unseren Weg entschieden hat. Er wird unsere Offensive mit seiner Qualität und Erfahrung bereichern.“ Auch Cheftrainer Andre Visser blickt der Zusammenarbeit mit Vorfreude entgegen: „Juri bringt genau die Eigenschaften mit, die wir gesucht haben. Er ist ehrgeizig, mannschaftsdienlich und hat in den vergangenen Jahren konstant seine Qualität unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr, dass er künftig das Löwen-Trikot trägt.“