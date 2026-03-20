Vom Vorjahreszweiten zum Abstiegskandidaten: Naurod II in der Krise

Naurod II steckt im Abstiegskampf – nach Platz zwei im Vorjahr droht nun der Absturz. – Foto: Diana Litvin (Archiv)

Naurod. Nach Platz zwei in der Vorsaison steckt Naurod II plötzlich im Abstiegskampf und steht auf dem drittletzten Platz der Kreisliga A. Im Winter reagierte der Verein mit einem Trainerwechsel, doch zum Wiederauftakt in der Liga setzte es zwei weitere Niederlagen. Eine mögliche Ursache für die derzeitige Situation: die Zusammensetzung des Kaders.

Nach einer starken vergangenen Saison befindet sich die zweite Mannschaft des 1. FC Naurod aktuell in einer völlig anderen Situation. Während das Team im Vorjahr als Tabellenzweiter sportlich eigentlich den Aufstieg in die Kreisoberliga geschafft hätte – der jedoch nicht möglich war, da die erste Mannschaft des FCN bereits in der KOL spielt – steht Naurod II nun auf dem 14. Tabellenplatz und würde Stand jetzt absteigen.

Ein wesentlicher Grund für den aktuellen Einbruch scheint in der fehlenden Kadertiefe der ersten Mannschaft zu liegen. „Wir können nicht mehr so viele Spieler von der Ersten in die Zweite schicken“, sagt Sven Hillmer, Spieler der ersten Mannschaft. In der Vorsaison habe die zweite Mannschaft stark davon profitiert, dass der Kader der ersten Mannschaft gut besetzt war und Spieler mit Bedarf an Spielpraxis regelmäßig in der Zweiten aushelfen konnten.

Hinzu kommt die veränderte Altersstruktur. Zwar gibt es weiterhin eine gewisse Achse mit Spielern wie Kapitän Manuel Schoch, Maikel Pfaff oder Tom Moosler (der bislang aber erst drei Ligaspiele absolviert hat), insgesamt sei die Mannschaft jedoch sehr jung. „Viele spielen ihr erstes Jahr im Herrenfußball und sind entsprechend unerfahren“, sagt Hillmer.

Zu Beginn der Vorbereitung im Januar folgte zudem ein Trainerwechsel. Der Erfolgstrainer der vergangenen Jahre, Almir Calakovic, wurde nach dem 18. Spieltag auf Platz 13 durch Daniel Mach ersetzt, der interimsweise bis zum Sommer übernimmt. „Daniel ist ein Urgestein des Vereins, ein echter Fußballfanatiker – es gibt keinen Besseren für diese Aufgabe“, sagt Hillmer. Auch wenn sich die Arbeit bislang noch nicht in Punkten auszahlt - Naurod II hat die ersten beiden Ligaspiele unter Mach verloren - zeigt sich Hillmer überzeugt: „Er hat das Potenzial, Spieler anzuzünden und besser zu machen. Wenn die Mannschaft annimmt, was er ihr anbietet, kann es funktionieren.“

"Mit Schönspielen ist jetzt nicht mehr"

Gleichzeitig nimmt Hillmer die Mannschaft in die Pflicht. „Die Mannschaft muss sich den Arsch aufreißen und zusammenraffen – mit Schönspielen ist jetzt nicht mehr“. Seit dem Trainerwechsel sei jedoch eine veränderte Haltung und Einstellung im Team erkennbar. Gerade in dieser wichtigen Phase sieht Hillmer auch eine Chance für das junge Team: „Die Verantwortung ist groß, aber sie können daran wachsen und den Abstieg gemeinsam verhindern.“

Für den Verein 1. FC Naurod hätte ein Abstieg sichtbare Folgen, denn in den vergangenen Jahren profitierte die gesamte Herrenabteilung von einer zweiten Mannschaft, die auf solidem Kreisliga-A-Niveau spielt. Der Übergang für junge Spieler in den Seniorenbereich sowie die Möglichkeit für Ergänzungsspieler, Spielpraxis zu sammeln, sind dadurch einfacher, da der Leistungsunterschied zwischen erster und zweiter Mannschaft geringer ist. Ein Abstieg würde die Attraktivität des Vereins insgesamt schmälern“, sagt Hillmer.

Am Sonntag bietet sich gegen den Tabellen-Nachbarn SV Erbenheim II die Chance, einen Platz nach vorne auf Rang 13 zu springen. Die Partie könnte richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein.