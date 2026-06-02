Vom Vorjahres-Letzten zum Meister: FC Langengeisling II steigt in die Kreisliga auf Fußball-Kreisklasse von Markus Schwarzkugler · Heute, 08:56 Uhr · 0 Leser

Das Meisterteam (hinten, v.l.): Stefan Karamatic, Sophie Daimer, Jakob Deischl, Zoe und Michelle Refeld, Johanna Graßl, Heribert Kronthaler (verdeckt), Miriam Hainzl, Rebecca Hawkins, Michelle Ahnert, Zeynep Aydogan, Celine Siebrecht, Josefine Ganghofer, Lena Goedert, Carina Sedlmeier, Lisa Mayer, Maya Hauptmann, Moni Bichlmaier, Marie Huber, Steffi Karamatic, Alexandra Kaufmann, Lina Biegel sowie (mittlere Reihe, v.l.) Milena Schulte, Steffi Karbaumer, Nadja Hainzl, Michaela Eisen, Christina Riß, Johanna Pointner, Jessica Lux, Yasemin Burunc, Leonie Schwabe, Lena Müller, Anna Deischl; (vorne, v.l.) Catja Schlegel, Janine Tauber, Wilma Rehm, Claudia Neumair, Magdalena Daimer, Ariane Haase und Anna Kraus. Auf dem Bild fehlt Mario Müller. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Die Langengeislingerinnen gewinnen ihr Derby gegen Moosinning mit 5:0 und sichern sich den Titel. In der Vorsaison war das Team noch Tabellenletzter gewesen.

Spannendes Finale in der Fußball-Kreisklasse mit einem Fernduell um den Titel. Wobei: So richtig spannend wurde es nicht, denn die Langengeislingerinnen gewannen ihr Derby gegen Moosinning haushoch, schon zur Pause war alles klar. Damit waren Meisterschaft und Aufstieg perfekt. Zufrieden ist man trotzdem beim Vizemeister SG Kirchasch/Walpertskirchen, der ebenfalls gewann, aber in der Tabelle letztlich einen Punkt hinter dem FCL blieb.

Ein Auge für die Mitspielerin: Katharina Härtl (l.) schiebt überlegt quer zu Doppelpackerin Lisa Kaiser (2.v.r.), die wenig Mühe hat, Keeperin Christina Puls zu überwinden. – Foto: Weingartner

FC Langengeisling 2 – FC Moosinning 2 5:0 (3:0): Die FCL-Reserve ließ nichts mehr anbrennen. Durch die vielen Verletzungen und Urlauber reiste der FCM schon ersatzgeschwächt an, somit wurde im Neun-gegen-Neun-System gespielt. Schon früh zeigte sich die Überlegenheit der Gastgeberinnen, und nach einer schönen Kombination mit Julia John schob Michaela Eisen zum 1:0 ein. Nur wenig später brachte Claudia Neumair eine schöne Ecke von links auf John, die das Leder per Kopf einnetzte. Geisling kombinierte sich mit schönen Spielzügen nach vorne, wobei Neumair immer wieder mit schönen Steilpässen auf die Außen die Offensive in Gang setzte. In der 30. Minute setzte sich Lena Goedert schön auf der Außenbahn durch und bediente John, die mit einem Schuss aus der Drehung FCM-Keeperin Veronika Wimmer überwand. In der zweiten Halbzeit spielte der FC Langengeisling seine Chancen dann nicht mehr so konsequent zu Ende, aber die eingewechselte Nadja Hainzl schnürte noch einen Doppelpack: Nachdem sie im Strafraum zu Fall gebracht worden war, verwandelte sie den Elfmeter eiskalt zum 4:0 und markierte nur wenig später den 5:0-Endstand. „Trotz des ungewohnten Neun gegen Neun haben wir schönen Fußball gespielt und waren im gesamten Spiel überlegen”, freute sich FCL-Trainerin Catja Schlegel. Die Meisterschaft war für die Geislingerinnen umso emotionaler, da man in der Vorsaison noch mit Personalproblemen Letzter geworden war. „Ich bin überwältigt und sehr stolz, was die Mädels geleistet haben. Wir haben uns den ersten Platz verdient gesichert, freuen uns auf die neue Herausforderung und genießen jetzt aber erst mal noch das Glücksgefühl der Meisterschaft“, so Schlegel.