Vom Vorjahres-Letzten zum Meister: FC Langengeisling II steigt in die Kreisliga auf

Die Langengeislingerinnen gewinnen ihr Derby gegen Moosinning mit 5:0 und sichern sich den Titel. In der Vorsaison war das Team noch Tabellenletzter gewesen.
Spannendes Finale in der Fußball-Kreisklasse mit einem Fernduell um den Titel. Wobei: So richtig spannend wurde es nicht, denn die Langengeislingerinnen gewannen ihr Derby gegen Moosinning haushoch, schon zur Pause war alles klar. Damit waren Meisterschaft und Aufstieg perfekt. Zufrieden ist man trotzdem beim Vizemeister SG Kirchasch/Walpertskirchen, der ebenfalls gewann, aber in der Tabelle letztlich einen Punkt hinter dem FCL blieb.
FC Langengeisling 2 – FC Moosinning 2 5:0 (3:0): Die FCL-Reserve ließ nichts mehr anbrennen. Durch die vielen Verletzungen und Urlauber reiste der FCM schon ersatzgeschwächt an, somit wurde im Neun-gegen-Neun-System gespielt. Schon früh zeigte sich die Überlegenheit der Gastgeberinnen, und nach einer schönen Kombination mit Julia John schob Michaela Eisen zum 1:0 ein. Nur wenig später brachte Claudia Neumair eine schöne Ecke von links auf John, die das Leder per Kopf einnetzte. Geisling kombinierte sich mit schönen Spielzügen nach vorne, wobei Neumair immer wieder mit schönen Steilpässen auf die Außen die Offensive in Gang setzte. In der 30. Minute setzte sich Lena Goedert schön auf der Außenbahn durch und bediente John, die mit einem Schuss aus der Drehung FCM-Keeperin Veronika Wimmer überwand.
In der zweiten Halbzeit spielte der FC Langengeisling seine Chancen dann nicht mehr so konsequent zu Ende, aber die eingewechselte Nadja Hainzl schnürte noch einen Doppelpack: Nachdem sie im Strafraum zu Fall gebracht worden war, verwandelte sie den Elfmeter eiskalt zum 4:0 und markierte nur wenig später den 5:0-Endstand. „Trotz des ungewohnten Neun gegen Neun haben wir schönen Fußball gespielt und waren im gesamten Spiel überlegen”, freute sich FCL-Trainerin Catja Schlegel. Die Meisterschaft war für die Geislingerinnen umso emotionaler, da man in der Vorsaison noch mit Personalproblemen Letzter geworden war. „Ich bin überwältigt und sehr stolz, was die Mädels geleistet haben. Wir haben uns den ersten Platz verdient gesichert, freuen uns auf die neue Herausforderung und genießen jetzt aber erst mal noch das Glücksgefühl der Meisterschaft“, so Schlegel.
SG Kirchasch/Walpertskirchen – SpVgg Attenkirchen 2 3:1 (1:1): Glücksgefühle hat man trotz der knapp verpassten Meisterschaft auch bei der SG Kirchasch. „Für unsere Möglichkeiten hätten wir die Saison nicht besser spielen können“, sagte Coach Alexander Gratzl der Heimatzeitung. Schließlich habe man keinen Jugendbereich in der Hinterhand. „Wir haben alles gewonnen, außer Unentschieden und Niederlage gegen den Meister. Wir sind happy.“ Es sei ein schöner Abschied für die sechs, sieben Spielerinnen, die nun gingen, gewesen. Und für Gratzl selbst, denn auch er hört auf. Nach dem Spiel habe man es mächtig krachen lassen, gibt er Einblick in die Abschlussfeier.
Doch noch kurz zum Spiel: Die Attenkirchenerinnen waren nur zu elft angereist, trotzdem hätten sie trotz der hohen Temperaturen gekämpft, als ginge es für sie um den Titel, zollt ihnen Gratzl Respekt. Letztlich habe man aber verdient gewonnen, in der zweiten Halbzeit seien bei den wackeren Gästen die Kräfte geschwunden.
Das 1:0 war schön herausgespielt: Katharina Härtl hatte abgezogen, den Abpraller legte sie quer auf Lisa Kaiser, die die Führung besorgte (25.). Kurz vor der Pause schlug jedoch Paula Büngener mit dem 1:1 zurück (41.). Schön war das 2:1 durch Luisa Mayrhofer, die einen halbhohen Ball in ihren Lauf verwertete. Den Deckel drauf machte Kaiser kurz vor Schluss: Die SG hatte schnell umgeschaltet, Kaiser lief allein aufs Tor zu, Attenkirchens Keeperin Christina Puls war noch dran, doch der Ball kullerte gerade noch so über die Torlinie.