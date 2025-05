Vom Verletzungspech gebeutelt

Die Heimbilanz des SC Spelle-Venhaus bleibt in dieser Saison negativ. Der Fußball-Oberligist verliert vor 546 Zuschauern im Getränke Hoffmann Stadion 0:2 (0:1) gegen den SV Meppen II. Damit ziehen die Kreisstädter am vorletzten Spieltag erstmals am personell arg dezimierten SCSV vorbei.