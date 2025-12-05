v.l.: Thomas Wernz (stellv. Vorsitzender SV Horhheim), Wilfried Adelfinger (1. Vorsitzender SV Horchheim), Simone Born (Vereinsführung Vereinsberatung Anpfiff ins Leben), Heike Bauer (Leiterin Dietmar-Hopp-Stiftung), Sebastian Ebeling, Yasmin Schenk (beide Projektleitung Anpfiff Jugendräume) und Steffen Häffner (Koordinator Bildung beim VfB Eppingen. – Foto: AiL

Vom Verein zum Bildungsort Anpfiff ins Leben +++ Projekt "Anpfiff Jugendräume" startet in zweite Förderrunde +++ 1,5 Millionen Euro für Lern- und Begegnungsräume in 20 Sportvereinen

Vorhandenes modernisieren für eine gezieltere schulische Förderung und Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Mit seinem Projekt "Anpfiff Jugendräume" startete Anpfiff ins Leben am Donnerstag die zweite Runde eines Förderprogramms, das Sportvereine zu zukunftsfähigen Bildungs- und Begegnungsstätten weiterentwickelt.

Gemeinsam mit der Dietmar Hopp Stiftung stellt Anpfiff als Projektentwickler und Kompetenzpartner 1,5 Millionen Euro bereit, um 20 Sportvereine in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie angrenzenden Regionen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen zu fördern. Dafür dürfen sich von nun an Vereine aller Sportarten und unabhängig ihrer Leistung bewerben. "Wir dachten anfangs, dass wir als relativ kleiner Verein sowieso keine Chance hätten, genommen zu werden", sagte Wilfried Adelfinger, 1. Vorsitzender des SV Horchheim, eines Vorort-Vereins von Worms und ergänzte, "doch dann wurden wir ausgewählt und unsere Jugend hat in großem Maße davon profitiert."

Mit dem VfB Eppingen war bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstag ein weiterer Verein zu Gast, der bei der ersten Runde mit dabei gewesen ist. "Unsere Jugendlichen kommen heute selbstverständlich in den Jugendraum, um vor dem Training zu lernen oder sich auf Prüfungen vorzubereiten", berichtete Steffen Häffner, Koordinator Bildung beim VfB Eppingen und erläuterte, "besonders beeindruckt hat mich, wie sehr einige junge Spielerinnen und Spieler durch die Lern- und Berufsorientierungsangebote an Selbstvertrauen gewonnen haben." Die absoluten Zahlen der ersten Projektrunde von 2022 bis 2024 lesen sich beeindruckend. In 20 Sportvereinen wurden neue Jugendräume erschaffen, über 8 000 Kinder und Jugendliche erreicht, 4 860 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet und 1 500 neue Mitglieder gewonnen. 940 davon unter 18 Jahren.