Vom Verbandsliga-Spieler zum Landesklasse-Coach

Nach der Trennung bzw. dem Rücktritt von Michael Gädke wurde der Name bereits gehandelt, nun hat es der Burger BC auch offiziell gemacht: Tim Kolzenburg übernimmt ab sofort die Geschicke des Landesklasse-Vertreters, der seit Sonnabend von der Tabellenspitze der Staffel 2 grüßt.

Damit kehrt Kolzenburg nach neun Jahren ins Jerichower Land zurück. In den Spielzeiten 2014/15 und 15/16 lief der heute 29-Jährige für den BBC in der Landes- und Verbandsliga auf. Danach folgten Stationen beim FSV Barleben, beim 1. FC Lok Stendal und beim SV Westerhausen, für den er zuletzt nach einer fußballerischen Pause seit dem Herbst wieder in der Verbandsliga auflief. Zum FuPa-Profil:

>> Tim Kolzenburg