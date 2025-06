Dieser Elfmeter im Landesliga-Duell zwischen dem TSV Leuna und der SG Blau-Weiß Brachstedt sollte für ein langes sportgerichtliches Nachspiel sorgen. – Foto: Wolfgang Schulze

"Vom Verband im Stich gelassen": Großer Ärger um Landesliga-Partie Landesliga Süd +++ Der TSV Leuna tritt nicht zum Wiederholungsspiel gegen die SG Blau-Weiß Brachstedt an

Am Pfingstmontag hätten sich der TSV Leuna und die SG Blau-Weiß Brachstedt noch einmal in der LOTTO-Landesliga Süd treffen soll. Nachdem das vergangene sportliche Duell am 22. Februar mit 3:2 an die Gastgeber gegangen war, hatte die Partie ein langes sportjuristisches Nachspiel zur Folge. Die Partie sollte noch einmal bei 0:0 beginnen. Gespielt wurde allerdings nicht noch einmal: Leuna trat am Montag nicht an.

Stattdessen veröffentlichte der TSV ein kurzes Statement auf Social Media. "Wir sehen keinen Grund für eine Neuansetzung. Wir fühlen uns betrogen und vom Verband im Stich gelassen", schrieb der Landesligist darin.

Ausgangspunkt all jenes Übels war die Begegnung am 22. Februar. Nach Treffern von Oskar Zorn, Paul Ahlert und Kevin Moreira Cardoso hatten die Hausherren das Saalekreis-Duell gewonnen. Doch der Untergrund sorgte im Nachgang für Diskussionsstoff. Öffentlich kritisierten die Brachstedter den Kunstrasen in Leuna - dieser ist ein Hockeyplatz, auf dem allerdings schon seit vielen Jahren der Ball in Landesklasse und Landesliga rollt. Vor allem in den Monaten, in denen der Rasenplatz nicht bespielbar ist. Ein fehlender Elfmeterpunkt im Fokus des Protests