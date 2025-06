Vom Valznerweiher an den Dallenberg: Gögce wechselt zu den Kickers

Gögce bringt nicht nur Technik und Spielintelligenz mit, sondern auch eine erstklassige fußballerische Ausbildung. In seiner Nachwuchszeit spielte er unter anderem für den FC Hertha 03 Zehlendorf und Tennis Borussia Berlin, bevor er zwei Jahre lang im Nachwuchsleistungszentrum des Erstligisten 1. FC Union Berlin aktiv war (2021–2023). Zuletzt stand er beim Zweitliga-Nachwuchs des 1. FC Nürnberg II unter Vertrag und sammelte dort wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich. Für die U23 der Mittelfranken absolvierte der Neu-Wüzburger 21 Einsätze in der bayerischen Eliteliga, in dem den Youngster vier Treffer glückten. Zudem steuerte Gögce vier Vorlagen bei.







"Batuhan ist ein variabel einsetzbarer Spieler mit großem Spielverständnis und viel Entwicklungspotenzial“, sagt Kickers-Sportdirektor Sebastian Neumann und fügt an: "Er bringt eine starke fußballerische Basis mit und passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns.“ Auch Kickers-Nezugang Batuhan Gögce blickt gespannt auf die kommende Zeit beim ehemaligen Zweitligisten: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Würzburg. Die Gespräche mit dem Trainerteam und dem Verein haben mich sofort überzeugt. Ich will mich hier weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Team erfolgreich sein.“





"Mit Batuhan Gögce setzen die Würzburger Kickers konsequent auf junge, ambitionierte Spieler, die den eingeschlagenen Weg des Vereins mitgehen und gestalten wollen", heißt es in der am Montagabend verschickten Pressemitteilung des Vereins abschließend.