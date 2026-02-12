Vom Umbruch zur Übermacht: VTA Bonn dominiert die Kreisliga C1 Der Spitzenreiter der Kreisliga C1 Bonn spielt eine Saison der Superlative – acht Punkte Vorsprung, beste Abwehr und ein Torjäger, der alles überragt. von Luca Bartsch · Heute, 09:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Annika Reis

Nach 14 Spieltagen steht der VTA Bonn dort, wo aktuell niemand vorbeikommt. Ungeschlagen, mit einem beeindruckenden Torverhältnis und einem Vorsprung, der bereits Richtung Meisterschaft weist, setzt das Team von Mehmet Colak ein klares Ausrufezeichen in der Kreisliga C1.

Der VTA Bonn dominiert die Kreisliga C1 Bonn nach Belieben. 40 Punkte aus 14 Spielen, 13 Siege, ein Unentschieden und weiterhin keine Niederlage – der Tabellenführer hat sich bis zur Winterpause einen Vorsprung von acht Punkten auf Verfolger MSV Bonn II erspielt. Auch der Blick auf Heim- und Auswärtsbilanz unterstreicht die Konstanz: 25 Punkte aus neun Heimspielen, 15 Zähler aus fünf Auswärtspartien. Noch eindrucksvoller fällt die Tordifferenz aus. In 14 Partien erzielte der VTA 86 Treffer und kassierte lediglich 14 Gegentore. Maßgeblichen Anteil daran hat Mohamed Benlarbi, der die Liga bislang nach Belieben auseinanderzieht. 39 eigene Tore und 20 Assists bis zur Winterpause machen den Stürmer zum prägenden Spieler der Saison. Darauf wollte auch der spielende Co-Trainer Alex Preloznik ausdrücklich hinweisen: „Mohamed spielt diese Saison wirklich überragend. Diese Zahlen kommen nicht von ungefähr, er ist für unser Spiel enorm wichtig und ein absoluter Unterschiedsspieler.“

Die sportliche Entwicklung ist das Ergebnis eines klaren Umbruchs. Noch vor zwei bis drei Jahren musste der Verein sportlich einen Rückschritt hinnehmen, inzwischen geht es steil bergauf. Preloznik erklärt: „Seitdem Mehmet Colak die Mannschaft übernommen hat, ist wieder Struktur reingekommen. Dazu kamen zur neuen Saison einige Spieler, die sofort Schwung gebracht haben.“ Entscheidend sei aber vor allem etwas anderes: „Unsere größte Stärke ist der Zusammenhalt. Wir sind wirklich wie eine kleine Familie. Auf dem Platz geht jeder für jeden, und auch neben dem Platz passt es komplett. Genau dieses Gefühl trägt uns durch die Saison.“ Mit dem VTA Bonn soll auch in der Kreisliga B zu rechnen sein Trotz des deutlichen Vorsprungs bleibt der Tabellenführer fokussiert. „Acht Punkte hören sich gut an, aber wir gehen jedes Spiel so an, als wären wir punktgleich mit dem Zweiten“, betont Preloznik. „Wir wollen nichts verwalten, sondern weiter unsere Punkte holen und gleichzeitig die restliche Saison nutzen, um uns optimal auf die nächste Spielzeit vorzubereiten.“ Der Blick geht dabei bereits Richtung Kreisliga B: „Wir wollen dort nicht nur Aufsteiger sein, sondern direkt zeigen, dass man mit dem VTA Bonn rechnen muss.“