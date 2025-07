Vom TuS Holzkirchen nach Florida: Holzkirchnerin spielt am College Frauenfußball

Lina Gröbner aus Holzkirchen spielt am College in Florida Fußball. Anfang des Jahres hatte sie ihr Debüt in der finnischen U19 Nationalmannschaft.

Holzkirchen – Lina Gröbner will die Zeit besonders gut nutzen. Jene Zeit, wenn sie sich auf Heimaturlaub in Holzkirchen befindet. „Ich will einfach bereit sein für die neue Saison“, gibt die 19-jährige Profifußballerin an, die seit vergangener Saison für die Keiser University in Florida auf dem Feld steht. „Wir kriegen Lauf- und Kraftpläne, die wir über den Sommer machen, außerdem ist es eine super Möglichkeit für mich, individuell an Dingen zu arbeiten.“ Und das tut sie am liebsten zu Hause, ehe es im August wieder zurück in die USA geht.

Jugendabteilung beim FC Bayern

Nicht nur das vergangene Jahr war aufregend für die Holzkirchnerin. Ihre Reise ging 2021 los, als die Defensivspezialistin vom beschaulichen TuS Holzkirchen zum großen FC Bayern München in die Jugendabteilung wechselte. Dort etablierte sie sich in der U17 Bundesliga, ehe zwei Jahre später an der Säbener Straße Schluss war. „Da kam der Übergang in den Frauen-Bereich und für viele von uns ging es in unterschiedliche Richtungen“, sagt Gröbner. Für sie war die Richtung klar: Zuerst das Abitur am Gymnasium Holzkirchen machen, dann sollte die Karriereplanung den nächsten Schub erhalten. Zwischenstation war Wacker München in der drittklassigen Regionalliga. „Es war ein großer Sprung, da ich mit frischen 17 Jahren mit Abstand die Jüngste war“, erklärt Gröbner. „Aber ich war super happy mit der Erfahrung dort.“

Nach dem Schulabschluss kam dann der Sprung über den großen Teich. Auf dem College in Florida studiert Gröbner Business Administration und kann sich zusätzlich voll auf den Fußball fokussieren. „Ich kann beides in den USA einfach perfekt kombinieren.“ Anders als in Deutschland, wo das sicherlich schwerer wäre. Allerdings ist die Belastung in den Vereinigten Staaten schon eine andere. „Die Saison findet nur im Herbst statt“, berichtet die 19-Jährige. „Wir haben eigentlich nur englische Wochen in dieser Zeit.“

Bereits zwei Länderspiele absolviert

Im Frühjahr standen fast ausschließlich Testspiele an. Das große Karrierehighlight gab es für Gröbner Anfang des Jahres: Im Januar debütierte die Holzkirchnerin für die U19 Nationalmannschaft. Jedoch nicht für die deutsche, sondern für die finnische, denn Gröbners Mutter ist Finnin. „Das war ein absoluter Traum, der für mich wahrgeworden ist“, freut sich die 19-Jährige. „Es hat eine wahnsinnige Bedeutung für mich.“ Zwar hatte das Team die beiden Länderspiele im Januar gegen Portugal (0:2, 1:2) jeweils knapp verloren, doch Gröbners Freude konnte dadurch nicht getrübt werden.

Probleme könnte es allerdings bei der derzeit stattfindenden Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz geben. Die verfolgt Gröbner nämlich auf der Couch, nur wem drückt sie jetzt die Daumen. Finnland? Oder doch Deutschland? „Ich drücke natürlich beiden die Daumen“, sagt sie und lacht. „Deutschland ist aber mehr in der Favoritenrolle als Finnland.“

Im August geht es für Gröbner wieder zurück in die USA. Zunächst steht eine schweißtreibende Vorbereitung an, ehe dann die Saison wieder losgeht. Drei Jahre möchte sie in jedem Fall noch in den USA spielen, „dann soll der Weg wieder zurück nach Europa gehen“, betont die 19-Jährige. Bis dahin soll aber – wenn möglich – auch noch das eine oder andere Länderspiel für die finnische Nationalmannschaft hinzukommen.