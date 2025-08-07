Vom Trainer zum Fan: Markus Mayer tritt beim TSV Oberammergau zurück

Blickt auf eine „schöne Zeit“ zurück: Markus Mayer hat mit den Oberammergauern Höhen und Tiefen erlebt. – Foto: ANDREAS MAYR

Markus Mayer tritt nach neun Jahren als Oberammergaus Coach ab. Nach neun Jahren unter seiner Regie übernimmt Hüseyin Pekhamarat.

Oberammergau – Der Start kam einem Totalschaden gleich. Zwölf Jahre lang hatte Markus Mayer für den TSV Oberammergau gekickt, wechselte dann auf die Trainerbank. Seine Premieren-Saison als Coach war die von 2016/2017. Ein schwarzer Fleck in der Vereinshistorie der Ammertaler. Nach dem 1:4 gegen den ESV Penzberg war alles vorbei. Mit acht mageren Pünktchen verabschiedete sich die Oberammergauer Fußballer in die B-Klasse. Bei vielen Clubs hätte man spätestens zu diesem Zeitpunkt die Reißleine gezogen. Doch beim TSV bauten sie weiter auf Mayer – und er auf den TSV. Es folgten acht weitere Spielzeiten, aber jetzt ist Schluss. Der 55-Jährige hat sein Amt beim A-Klassisten aus freien Stücken abgegeben. Nur vier Spieler blieben: Mayer mit dem Radikalumbruch

Fragt man ihn nach seinem schönsten Spiel in dieser Zeit, landet man unweigerlich an dem Punkt, an dem er das Vertrauen der Vereinsführung zurückzahlte – und wieder beim ESV Penzberg. Mit einem 5:1-Erfolg über die Reserve kürte sich der TSV vorzeitig zum Meister der B-Klassen-Saison 2018/19. „Das war der geilste Sieg“, betont Mayer. Bis in die Morgenstunden feierten die Oberammergauer ihr Husarenstück. Sogar ein Feuerwerk zündeten sie. Zu den Feierlichkeiten gehörte auch später die Fahrt im Bierbus, die durch Oberammergau, Unterammergau und Ettal führte. Sie ließen alle im Ammertal wissen, dass sie wieder zurück waren. „War eine lange und feuchtfröhliche Fahrt mit allen Burschen“, erinnert sich der Unterammergauer liebend gern zurück. Der Aufstieg war der Lohn für all die Arbeit nach dem Abstieg. Dem Gang in die B-Klasse folgte eine Umstrukturierung. Von vielen arrivierten Kräften, die stetig spielten, aber kaum trainierten, trennte sich der Club. Nur vier Mann – Stefan Drewing, Michael Raddatz und Alexander Güntner und Michael Drewing – blieben übrig. Um sie herum bastelte Mayer einen Kader mit lauter jungen Kickern, installierte eine variable Dreierkette und schaffte den Libero ab. Es dauerte eine Saison lang, ehe jedes Zahnrad ins Nächste griff. Doch dann lief der TSV wie eine gut geölte Maschine. Die Oberammergauer triumphierten in 24 von 26 Spielen, schossen 92 Tore und kassierten lediglich zehn, nur einmal mussten sie sich dem FC Megas geschlagen geben. Michael Drewing bezeichnete Mayer schon damals als „wichtigsten Baustein des Erfolgs“.