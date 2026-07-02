Vom Torjäger zum "Vereins-Pritt-Stift" Marcus Schneider schlägt neues Kapitel auf – TSV Gera-Westvororte setzt weiter auf den Gerschen Weg. von André Hofmann · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Spalier für Marcus Schneider beim Abschiedsspiel vor wenigen Tagen. – Foto: © TSV Gera-Westvororte

Mit seinem emotionalen Abschiedsspiel hat sich Marcus Schneider endgültig vom höherklassigen Fußball verabschiedet. Der langjährige Torjäger übernimmt beim TSV Gera-Westvororte eine neue Aufgabe abseits des Rasens. Als Mitglied der sportlichen Leitung soll der 36-Jährige die Entwicklung des Vereins und die Verzahnung zwischen den Mannschaften vorantreiben – und hat in den vergangenen Tagen bereits maßgeblich die Kaderplanung für die neue Verbandsliga-Saison mitgestaltet.

Emotionales Abschiedsspiel - Sporadischer Kreisliga-Kick in Zukunft Sein Abschiedsspiel in Scheubengrobsdorf hätte für Schneider kaum besser laufen können. „Damit war ich sehr zufrieden. Zum einen war es ein gutes fußballerisches Niveau. Ich hatte im Vorfeld kaum eine Absage bekommen und viele Freunde haben trotz weiter Anreise den Weg nach Scheuben gefunden“, berichtet er. Mit Florian Trinks aus Nürnberg, Andy Raab aus Leipzig oder weiteren ehemaligen Weggefährten aus Dresden reisten zahlreiche Freunde an, um ein letztes Mal gemeinsam mit ihm auf dem Platz zu stehen. „Das war eine schöne Wertschätzung für mich persönlich und nochmal toll, mit vielen Weggefährten auf dem Platz zu stehen. Das wird so im Leben nicht nochmal passieren.“ Auch wenn Schneider seine Laufbahn im höherklassigen Fußball beendet, schließt er vereinzelte Einsätze nicht vollständig aus. „Was Landesklasse oder Thüringenliga angeht, ist definitiv Schluss. Ich werde nicht mehr regelmäßig irgendwo am Spielbetrieb teilnehmen“, stellt er klar. Ein kleines Hintertürchen lässt sich der ehemalige Torjäger dennoch offen: Hin und wieder könne er sich vorstellen, beim JFC Gera in der Kreisliga auszuhelfen oder für die Sportfreunde Gera bei Ü32-Turnieren aufzulaufen. Ein regelmäßiges Comeback werde es allerdings nicht geben.

Schneider als "Klebstoff" zwischen den Teams Statt Tore zu erzielen, möchte Schneider künftig seine Erfahrung in die Vereinsarbeit einbringen. In seiner neuen Funktion versteht er sich als Bindeglied zwischen der Verbandsligamannschaft des TSV Gera-Westvororte, der Herrenmannschaft des JFC Gera in der Kreisliga sowie der U19 des JFC. Perspektivisch soll diese Zusammenarbeit bis in die U17- und U15-Junioren ausgebaut werden. „Der Plan ist, noch enger zusammenzuwachsen und das Miteinander zu verbessern. Die Spieler aller Mannschaften sollen sich häufiger sehen, austauschen und ich möchte wissen, was sie bewegt und welche Bedürfnisse sie haben“, erklärt Schneider. Darüber hinaus möchte er auch die Vereinsführung unterstützen. „Wenn ich Heiko und Juliane helfen kann, mache ich das natürlich gern.“

Für Schneider geht Vereinsarbeit weit über den sportlichen Erfolg hinaus. „Fußball erfüllt nicht nur sportliche Aufgaben, sondern auch soziale. Das habe ich über die Jahre komplett mitgenommen. Es geht nicht immer nur darum, höher, schneller oder weiterzukommen oder dem Geld hinterherzurennen. Es ist genauso wichtig, Freundschaften zu schließen – und zwar fürs Leben.“ JFC-Talente, Königstransfer & Qualität fürs Trainerteam Passend zu dieser Philosophie setzt der TSV Gera-Westvororte auch bei der Kaderplanung konsequent seinen eingeschlagenen Weg fort. Gemeinsam mit Schneider präsentierte der Verein in den vergangenen Tagen zahlreiche neue Gesichter – auf und neben dem Platz. Dabei setzt der Verbandsligist erneut bewusst auf junge Spieler aus der eigenen Ausbildungsstruktur beim Kooperationspartner JFC Gera. Mit Torhüter Mika Schlundt rückt eines der größten Nachwuchstalente in den Verbandsliga-Kader auf. Der erst 19-Jährige durchlief die Ausbildung beim JFC Gera und empfahl sich zuletzt mit starken Leistungen in der A-Jugend für den nächsten Schritt. Als jüngster Schlussmann im Aufgebot soll er behutsam an den Männerbereich herangeführt werden. Nicht nur die Mannschaft erhält Verstärkung, sondern auch das Trainerteam. Nach einem Jahr ohne festen Torwarttrainer übernimmt Christian Bautz künftig die Arbeit mit den TSV-Keepern. Bautz bringt langjährige Erfahrung aus dem Nachwuchs des JFC Gera mit und soll die positive Entwicklung der Torhüter um Clemens Burgold, Cedric Thrum und Jonas Tämmler weiter vorantreiben. Auch auf der Trainerbank gibt es ein bekanntes Gesicht. Philipp Schlebe kehrt nach vier Jahren beim JFC Gera nach Scheubengrobsdorf zurück und wird künftig Cheftrainer Daniel Gehrt als Co-Trainer unterstützen. Der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler gilt als ausgewiesener Nachwuchsexperte und soll die enge Verzahnung zwischen Jugend- und Männerbereich weiter stärken. Mit Jermaine Reimann stößt zudem ein weiteres Eigengewächs aus der Geraer Fußballschule zum TSV. Der Defensivallrounder wechselte im vergangenen Sommer zunächst zu den Eurotrink Kickers und sammelte in der Landesklasse wertvolle Erfahrungen, ehe ihn ein Kreuzbandriss ausbremste. Obwohl Reimann noch länger ausfallen wird, entschied sich der TSV bewusst für eine Verpflichtung. Langfristig soll der junge Geraer nach seiner Genesung behutsam an das Verbandsliga-Team herangeführt werden. Den wohl spektakulärsten Transfer des Sommers landete der TSV jedoch mit der Rückkehr von Franz Hoffmann. Nach vier Jahren bei der BSG Wismut Gera in Ober- und Verbandsliga kehrt der 24-Jährige zu seinen sportlichen Wurzeln zurück. Ausgebildet beim JFC Gera und im Männerbereich einst beim TSV gereift, entschied sich Hoffmann bewusst für die Rückkehr nach Scheubengrobsdorf. Für viele Verantwortliche ist die Verpflichtung des technisch starken Mittelfeldspielers ein echter Königstransfer – sportlich wie menschlich. Die Verbindung zum Verein und zu zahlreichen Spielern war während seiner Zeit bei Wismut nie abgerissen, nun soll er als Leistungsträger eine zentrale Rolle in der jungen Mannschaft übernehmen.

Daniel Gehrt (Trainer, links) und Marcus Schneider (rechts) freuen sich über Rückkehrer Franz Hoffmann (Bildmitte). – Foto: © TSV Gera-Westvororte