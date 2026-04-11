Vom Torjäger zum Cheftrainer: Friesdorf übernimmt Frechen 20

Patrick Friesdorf übernimmt Frechen 20 im Sommer als Trainer. – Foto: Nick Förster

Bei der SpVg Frechen 20 endet im Sommer eine Ära – und eine neue, prominente Geschichte beginnt. Nachdem Okan Özbay im März nach acht erfolgreichen Jahren im Verein seinen Abschied verkündet hatte, präsentierten die „Zwanziger“ nun eine interne Ideallösung: Top-Torjäger Patrick Friesdorf wird ab der kommenden Spielzeit das Zepter an der Seitenlinie schwingen.

Für den Vorsitzenden Sahin Yildirim ist die Beförderung des Torjägers zum Chefcoach die logische Konsequenz einer langjährigen Verbundenheit. Friesdorf kenne die Abläufe im Verein bestens und genieße innerhalb der Herrenabteilung sowie im Zusammenspiel mit der U23 und U21 höchstes Ansehen.

Es ist eine Entscheidung, die sowohl Wehmut als auch enorme Vorfreude im Kurt-Bornhoff-Stadion auslöst. Patrick Friesdorf ist in der Mittelrheinliga längst eine Institution. Mit insgesamt 146 Treffern für den FC Hürth, den SV Bergisch Gladbach 09 und seit 2022 für Frechen 20 gehört der 31-Jährige zu den erfolgreichsten Knipsern der letzten Dekade. Doch ein schwerer Schlag Ende März beschleunigte nun den Rollenwechsel: Im Spiel gegen den 1. FC Düren zog sich Friesdorf einen Kreuzband- und Meniskusriss zu.

Friesdorf selbst blickt der neuen Herausforderung trotz der schweren Verletzung mit viel Energie entgegen. Dass er eines Tages die Nachfolge von Özbay antreten könnte, war intern offenbar schon länger ein Thema.

Yildirim erklärt zur Entscheidung für den 31-Jährigen: „Patrick verkörpert alle Werte, die Frechen 20 in den letzten Jahren geprägt haben. Er versteht sich in der Herrenabteilung mit den aktuellen Trainern der U23 und U21 hervorragend und kennt die Abläufe im Verein bestens. Von seiner Expertise und Fußballerfahrung kann und wird ein 19-Jähriger wie auch ein 30-Jähriger profitieren. Er brennt für die Aufgabe, weil der Verein und die Mannschaft für ihn eine Herzensangelegenheit sind.“

„Die Idee, einmal Trainer in Frechen zu werden, ist in den vergangenen Jahren bei Sahin und mir gereift. Es war klar: Wenn es fußballerisch nicht mehr funktioniert, werde ich einen Trainerjob übernehmen. Dies hat Sahin mir vor Jahren in persönlichen Gesprächen vorgeschlagen – und dass dies seine perfekte Lösung für den weiteren Verlauf meiner Karriere in Frechen wäre. Es wurde durch meine Verletzung beschleunigt, und wir sind dann nach guten Gesprächen zum Entschluss gekommen, dass ich Trainer werde“, so Patrick Friesdorf über den Reifeprozess der Entscheidung.

Obwohl er nun die Seitenlinie übernimmt, ist ein endgültiges Karriereende als Spieler noch nicht in Stein gemeißelt, auch wenn der Fokus sich verschiebt: „Meine Schuhe hänge ich offiziell nicht an den Nagel. Natürlich muss man sagen, dass diese Verletzung in meinem fortgeschrittenen Alter schon den einen oder anderen gezwungen hat, diesen Schritt zum Karriereende zu gehen. Ich konzentriere mich nun erst einmal darauf, meiner Mannschaft nächste Saison gerecht zu werden – damit habe ich diese Woche schon begonnen. Alles andere wird sich mit fortlaufender Reha zeigen.“

Klare Handschrift für die Zukunft

Die Ziele für seine erste Station als Cheftrainer hat der ehrgeizige Linksfuß bereits gesteckt. Er will den erfolgreichen Weg des Tabellenachten (aktuell 34 Punkte) fortsetzen und dabei vor allem auf eine ausgewogene Mischung im Kader setzen.

Friesdorf zu seiner Philosophie: „Ich möchte eine homogene Truppe mit jungen, hungrigen Spielern und erfahreneren Spielern, die diese Mannschaft mitführen. Dazu kommen Leidenschaft, Wille und eine klare Handschrift im Spielsystem.“

Bevor die Arbeit auf dem Trainingsplatz beginnt, steht für Friesdorf jedoch erst einmal der Gang in den OP-Saal an. Mit dem Kreuzband- und Meniskusriss geht er reflektiert um: „Es geht mir gut, ich bin klar mit dieser Situation. Ich glaube immer ein bisschen daran, dass es Gründe gibt, warum genau solche Dinge passieren und man dadurch neue Wege und Sichtweisen im Leben bekommt. Am Montag werde ich operiert, und kurz danach fängt die Reha an.“

In Frechen darf man gespannt sein, ob die Torjäger-Ikone seine Treffsicherheit in taktische Finesse übersetzen kann.