Vom Torjäger der Bremen-Liga in die Regionalliga Kopfballstarker Offensivspieler wechselt vom TV Eiche Horn an den Küstenkanal von red · Heute, 09:36 Uhr · 0 Leser

Der SSV Jeddeloh treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat sich mit Ole Böttcher verstärkt. Der 22-jährige Offensivspieler wechselt vom TV Eiche Horn ins Ammerland und wird künftig das Trikot des Regionalligisten tragen.

Mit Böttcher verpflichtet der SSV einen jungen Offensivspieler, der sich in den vergangenen Jahren in der Bremen-Liga als treffsicherer Angreifer etabliert hat. Der 1,88 Meter große Angreifer, der auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, überzeugte vor allem durch seine Abschlussstärke und seine regelmäßigen Torbeteiligungen. In insgesamt 60 Einsätzen für den TV Eiche Horn erzielte Böttcher 36 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Mit diesen Zahlen spielte sich der 22-Jährige in den Fokus mehrerer Vereine und wagt nun den nächsten Schritt in die Regionalliga.

Junger Spieler passt zur Vereinsphilosophie Sportlicher Leiter Olaf Blancke sieht auf der Vereinshomepage den Neuzugang als idealen Baustein für den eingeschlagenen Weg des Vereins: „Ole ist ein junger Spieler aus der Region, der in den vergangenen Jahren mit vielen Scorerpunkten auf sich aufmerksam gemacht hat. Er bringt viel Entwicklungspotenzial mit und passt hervorragend zu unserem Jeddeloher Weg. Wir möchten talentierten Spielern aus der Region die Möglichkeit geben, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln – genau dafür steht dieser Transfer. Wir freuen uns sehr, dass sich Ole für den SSV entschieden hat.“