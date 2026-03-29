Vom Tor ins Trainerteam

– Foto: Benjamin Menne

Beim SV Kaufungen II gibt es eine einschneidende personelle Veränderung, die sportlich in den Hintergrund tritt, weil zunächst ein anderer Aspekt zählt: die Gesundheit von Louis Schmitto. Der Spieler wird seine aktive Laufbahn für die kommenden rund eineinhalb Jahre pausieren müssen, nachdem ihm aus medizinischen Gründen eine Platte und eine Schraube im Bereich von Lunge und Hals eingesetzt wurden. Das Risiko im Zweikampf ist damit derzeit zu hoch.

Dem Team erhalten bleibt Schmitto dennoch. Künftig wird er fest dem Trainerstab angehören und dort als Co-Trainer mitarbeiten. Darüber hinaus soll er sich speziell um die Torhüter kümmern. An der Seitenlinie unterstützt er damit Maximillian Mohr, Jamel Dean Kouadria und Yigit Alp Daban.

Für die zweite Mannschaft ist das trotz der erzwungenen Pause ein wichtiges Signal. Schmitto, bislang als Rückhalt im Tor geschätzt, soll seine Erfahrung nun außerhalb des Spielfelds einbringen. Aus Vereinssicht ist das nicht nur Ausdruck großer Verbundenheit, sondern auch ein Gewinn für die Betreuung der Keeper.